Stal sa nesmrteľnou legendou. Crosby prekonal v Pittsburghu rekord Lemieuxa

PITTSBURGH. Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby z Pittsburghu získal v nočnom zápase NHL svoj 1695. bod v základnej časti a v celkovom súčte bodov (ZČ + play off) prekonal legendárneho Maria Lemieuxa.
Súčasný kapitán „tučniakov“ sa posunul na siedme miesto v historickom bodovaní NHL na základe celkového počtu bodov.
Zároveň išlo aj o rekord v histórii organizácie Pittsburghu Penguins. Lemieux a aj Crosby v nej odohrali celé svoje kariéry, hoci v súvislosti s 38-ročným Crosbym sa špekuluje o možnom odchode do iného tímu.
Skúsený center sa prezentoval gólom v zápase proti Vancouveru (5:1). Zároveň to bol jeho celkovo 700. presný zásah v NHL - 629 v základnej časti, 71 v play off.
V NHL doteraz odohral počas kariéry celkovo 1539 zápasov so ziskom 1896 bodov (700+1196). Lemieux získal 1895 bodov za 766 gólov a 1129 asistencií v 1022 zápasoch.
VIDEO: Gól Crosbyho, ktorým prekonal Lemieuxa
„Potreboval som na to asi o 500 zápasov viac než Mario. Som tu už dlho a mal som šťastie, že som hral s niekoľkými skvelými hráčmi,“ poznamenal Crosby po míľniku.
Práve Lemieux bol po drafte v roku 2005 mentor pre Crosbyho, ktorý potvrdil najvyššie očakávania.
„Bolo úžasné mať pri sebe Maria a jeho rodinu, ktorí mi pomohli so všetkým, čo som potreboval. Neviem, či dokážem slovami vyjadriť, ako veľa to pre mňa znamenalo. Naozaj si to vážim,“ poznamenal Crosby podľa nhl.com.
Pred ním sa na métu 700 gólov v súčte základnej časti a play off dostalo iba 16 hráčov v histórii NHL.
V zápase proti Vancouveru dosiahol míľnik aj Crosbyho spoluhráč Kris Letang. Skúsený obranca, ktorý takisto odohral celú kariéru vo farbách Pittsburghu, sa stal 20. zadákom v histórii NHL, ktorý nazbieral 600 asistencií.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: