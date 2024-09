Ramsay sa po postupe pýtal, či to znamená ďalšie dva roky. Rozhodne o tom aj zdravie

BRATISLAVA. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie CRAIG RAMSAY je hrdý, že jeho výber opäť postúpil na Olympiádu. Podarilo sa to po výhre v záverečnom zápase olympijskej kvalifikácie nad Kazachstanom 3:1. Jeho zverenci vyhrali všetky tri stretnutia na turnaji a pod piatimi kruhmi opäť nebudú chýbať. Program, výsledky, tabuľky, skupiny - hokejová kvalifikácia na ZOH 2026 V rozhovore prezradil, čo mu po výhre prebehlo hlavou aj čo si myslel o vylúčení Martina Pospíšila v závere stretnutia.

Ako hodnotíte zápas s Kazachstanom?

Som určite spokojný s výsledkom. Myslím si, že do zápasu sme vstúpili veľmi dobre. Mali sme pár šancí, aby sme si vytvorili náskok. Robili sme im to ťažké, ale oni sa potom dobre prispôsobili a zmenili svoju hru. Potom sme museli meniť našu hru aj my. Ako vašu hru ovplyvnil osobný trest pre Pavla Regendu na 10 minút? Mali sme viac hráčov, takže sme ho dokázali zastúpiť. Pre hráčov je náročné sedieť na striedačke a potom ísť naplno. Takže sme sa snažili už predtým zapájať každého. A keď sme potrebovali ďalšieho hráča, nebol to problém.

Povedali ste Martinovi Pospíšilovi niečo po jeho vylúčení za hodenie hokejky Pavlovi Regendovi v záverečných minútach zápasu? Robíme tieto veci raz za čas, ale nemôžete to robiť. Ja sa chalanov pýtam, či je niekto, kto nevie, že sa to nesmie? A očividne je. Stalo sa to veľmi rýchlo, Pospíšil prehodil hokejku a Regenda ju nemal chytať. Možno by to neodpískali. Samozrejme, hráči nevedia všetky pravidlá, ani ja ich neviem, aj keď by som mal. Musím mať okolo seba dobrých trénerov, aby som nerobil smiešne chyby.

Má v Samuelovi Hlavajovi Slovensko brankára číslo 1 na ďalšie roky? Dúfam. Spravil skvelé zákroky, keď sme to potrebovali. Výborne posúval puky. Často nemáme radi, keď to brankár robí, lebo to znamená, že sme v zlej pozícii, ale je skvelé vidieť, že on má schopnosť tvrdo rozohrávať puk.

Samuel Hlavaj dostáva gól, ktorý strieľa Roman Starčenko v zápase Slovensko - Kazachstan v kvalifikácii na ZOH 2026. (Autor: TASR)

Vidíte pri ňom možnosť prepracovať sa do NHL? Je tam šanca. Má na to veľkosť, vie hrať s pukom, rozumie hre a veľa sa naučil od Jána Lašáka. Myslím si, že je ten typ hráča, ktorý môže hrať aj v NHL. Keďže sa Slovensko opäť prebojovalo na olympijské hry, znamená to, že ostanete na lavičke ešte dlhšie ako ten rok, na ktorý máte kontrakt?

To som povedal aj na striedačke. Znamená tento postup dva ďalšie roky? Je ťažké niečo také odmietnuť. Uvidíme, ako na tom bude najbližšie roky fyzicky. Ale som hrdý, že sme naspäť a máme šancu hrať o medailu. Vieme pozdvihnúť našu hru, keď to potrebujeme. Veľmi rád by som bol toho súčasťou. VIDEO: Tréner Craig Ramsay

Kedy spravíte finálne rozhodnutie? Asi týždeň pred olympiádou (smiech). Láka vás možnosť trénovať proti najlepším hráčom sveta? Pozerám veľa zostrihov z NHL a vidím veľa akcií, aké tu človek neuvidí. Strieľajú aj spoza červenej čiary a robia to naschvál, aby sa puk odrazil od mantinelu a zmiatol brankára. Ak brankár niečo nespraví poriadne, nájdu spôsob, ako ho prekonať. Je tam úžasný talent a úžasná rýchlosť. Ale ja si myslím, že ak budeme hrať našu hru tak, ako chceme a ako vieme, môžeme ubrániť akéhokoľvek súpera. Takže bolo by to skvelá výzva hrať proti hráčom NHL. Môžeme im to znepríjemniť.