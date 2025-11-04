Ramsay: Bol som na tom dosť zle. So Slovenskom chcem ísť na ďalšiu olympiádu

BRATISLAVA. Po dlhom čase sa opäť objavil pred novinármi. Craig Ramsay prišiel na zraz slovenskej reprezentácie s úsmevom a typickým pokojom, aký si fanúšikovia pamätajú z jeho úspešných rokov na lavičke.
Vyzeral oddýchnuto, plný energie a dobrej nálady, akoby žiadne zdravotné problémy, ktoré ho v posledných mesiacoch trápili, ani neexistovali.
Už pri prvom stretnutí bolo jasné, že slovenský hokej má späť svoju známu tvár – možno v inej úlohe, ale s rovnakou vášňou.
Rozhodnutie bolo jednoduché
Ramsay sa krátko pred začiatkom Nemeckého pohára, na ktorom sa reprezentácia predstaví tento týždeň, vrátil k národnému tímu. Tentoraz už iba ako konzultant.
Na lavičke tak doplní svojho spolupracovníka Vladimíra Országha, ktorý v lete definitívne prevzal úlohu hlavného kouča.
Kanadský odborník chýbal pri reprezentácii od apríla. Vynechal celú prípravu na majstrovstvá sveta aj samotný turnaj, keďže jeho zdravotný stav mu nedovolil pokračovať.
VIDEO: Vladimír Országh a Craig Ramsay na zraze reprezentácie
V čase, keď prebiehal šampionát, Ramsay bojoval o zdravie – dnes však hovorí s rovnakým pokojom a optimizmom, aký z neho vždy cítiť.
„Bol som na tom zdravotne dosť zle, ale hneď ako som sa začal cítiť lepšie, povedal som si: ‚Vrátim sa späť, chcem to skúsiť.‘ Už som si niekoľkými zdravotnými problémami prešiel, viem, že sa to dá zvládnuť,“ opisoval svoj návrat.
„Keď som bol v nemocnici, chvíľu to so mnou vyzeralo rôzne, ale od prvého momentu som sa chcel vrátiť. Chcel som zažiť ešte jednu olympiádu, takže rozhodnutie bolo naozaj jednoduché.“
Aj počas obdobia mimo hokeja sledoval, čo sa deje. Ramsay priznal, že aj keď nemohol byť v blízkosti ľadu, jeho myseľ zostala pri hokeji.
Pozorne sledoval aj finále Stanleyho pohára medzi Floridou a Edmontonom. Počas neho si robil poznámky a premýšľal, čo by sa dalo preniesť do slovenského systému.
A keď to zdravie dovolilo, nestrácal čas – namiesto tréningového štadióna zamieril na golfové ihrisko.
„Len čo mi vybrali infúziu z ruky, šiel som hrať golf. Hral som tri dni v týždni, v teple a vo vlhku. Veľa som chodil pešo a rýchlo sa dostal späť do kondície. Mám pocit, že som zase v starej forme,“ dodal s úsmevom.
Nová úloha
Ramsayho návrat v novej pozícii symbolicky uzatvára jednu kapitolu slovenskej reprezentácie.
Tentoraz 74-ročný Kanaďan nebude stáť na striedačke ako hlavný tréner. Jeho nová rola bude viac analytická a poradná. Bude sledovať hru, tréningy aj zápasy a svoje postrehy bude konzultovať s realizačným tímom.
„Zatiaľ sme sa dohodli tak, že ich bude sledovať z tribúny a potom príde do šatne, kde bude môcť cez prestávky hovoriť svoje poznatky. Predsa je ten pohľad zvrchu oveľa lepší ako zo striedačky. Ale to všetko sa ešte môže meniť,“ vysvetlil nový tréner a Ramsayho nástupca Vladimír Országh.
Ramsay vie, aké je to byť v úlohe asistenta. Väčšinu trénerskej kariéry práve v takej pozícii pôsobil a v roku 2004 sa ako člen trénerského štábu Tampy Bay radoval zo zisku Stanleyho pohára.
Pre slovenský tím to však bude nový typ spolupráce – človek, ktorý ho roky viedol, sa teraz stane pozorovateľom a radcom.
„Craig má veľký rešpekt medzi chalanmi, tí ho berú a vedia, čo od neho môžu očakávať. Ja beriem Craiga ako partnera, vôbec nie iba ako asistenta,“ hovoril Országh.
„Som veľmi rád, že je tu Craig s nami a vážim si, že sa nám rozhodol pomôcť. Keby bol pred pol rokom zdravý, asi by som tu medzi vami nestál, ale bol by tu on. Osem rokov pracoval s týmto mužstvom, pozná ho, vybojoval s ním bronz na olympiáde a stále mu má čo dať.“
Ramsay prijíma novú úlohu s typickou skromnosťou a humorom. Svoju pozíciu nazval jednoducho: „Budem pomocník. Keď Vlado bude chcieť, ja mu budem k dispozíci.“
„Dnes ešte na ľad nepôjdem, ale keď ma bude chcieť na ľade alebo na striedačke, dohodneme sa.
Začnem na tribúne, aby som videl hru zhora, a ak mi to nebude vyhovovať, vrátim sa dole. Mojou úlohou bude sledovať, čo nefunguje, a dohliadať, aby sa systém hral tak, ako Vlado chce. Budem ho podporovať, radiť mu a pomáhať, aby sa v tejto práci cítil dobre.“