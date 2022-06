Buffalo podpísalo 41-ročného brankára. Bola to pre mňa jedna z najzábavnejších sezón, hovorí

Skúsený brankár v NHL nastúpil do 683 stretnutí. 308 ich vyhral, má 42 čistých kont a 91,2 % úspešnosť zákrokov.

"Bola to pre mňa jedna z najzábavnejších sezón, aké som mal," hodnotil ročník brankár. "Keď som vedel, že mám ísť na ľad, tešil som sa na vstávanie každé ráno. Užíval som si to, že som mohol ísť na ľad, sedieť s hráčmi, piť s nimi kávu a proste byť s nimi pred alebo po tréningu."

"Chlapci chcú byť spolu a to je niečo špeciálne, čo Kevyn (Adams) a Donny (Granato) začali. Vybudovali to a rezonovalo to celou skupinou."

Štyridsaťjedenročný Američan v minulosti nastupoval za Chicago, Floridu, Colorado, Ottawu, Washington a práve Buffalo.