Budúci Kňažkov spoluhráč podpísal prvý kontrakt v NHL, Vancouver predĺžil s obrancom

VANCOUVER, COLUMBUS, PHILADELPHIA. Trojica hráčov sa môže tešiť z nových zmlúv v NHL. Dvaja z nich podpísali nováčikovské kontrakty.

Patrí k nim obranca Corson Ceulemant. Devätnásťročný Kanaďan odohral posledné dve sezóny v univerzitnej NCAA, teraz sa pravdepodobne presunie do AHL, kde by mal hrať za Cleveland so Samuelom Kňažkom.

Columbus Blue Jackets s ním podpísali trojročnú zmluvu. Vybrali si ho na drafte v roku 2021 z celkovej 25. pozície.

Prvej zmluvy v NHL sa dočkal aj Will Zmolek. Nedraftovaný zadák presvedčil Philadelphiu svojimi výkonmi na univerzite a podpísal ročný kontrakt so začiatkom platnosti v jeseni.