VIDEO: McDavid dosiahol ďalší míľnik. Aj vďaka nemu dosiahol Edmonton dokonalý obrat

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu Oilers sa stal piatym hráčom v histórii NHL, ktorý nazbieral minimálne 60 asistencií v desiatich sezónach.
Míľnik dosiahol v nočnom zápase proti San Jose, v ktorom sa gólom a asistenciou na víťaznom góle Zacha Hymana podieľal na obrate z 0:3 na 4:3.
Po 55 odohratých zápasoch má na konte 34 gólov, 60 asistencií a s 94 kanadskými bodmi je líder ligy. Métu 60 asistencií v sezóne nepokoril iba v nováčikovskom ročníku 2015/2016, v ktorom pre zranenie odohral iba 45 zápasov.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - San Jose
Svoje osobné maximum v gólových prihrávkach si vytvoril v sezóne 2023/2024, keď nazbieral 100 asistencií.
Pred McDavidom mali desať a viac sezón s minimálne 60 asistenciami iba Wayne Gretzky (17), Paul Coffey (11), Ray Bourque (10) a Adam Oates (10).
