Súboj Connorov dopadol v prospech McDavida, ten bodoval v desiatom dueli za sebou

NEW YORK. Premiérovo v hokejovej NHL sa v noci na stredu proti sebe postavili Connor McDavid a Connor Bedard.

Pred ním to dokázali Wayne Gretzky (31), Guy Lafleur (15), Mario Lemieux (14) a Marcel Dionne (13).

Je to už jeho trinásta bodová séria s aspoň 10 zápasmi, podarilo sa mu to ako piatemu hráčovi histórie.

To však bolo zo strany Blackhawks všetko, potom sa už presadili iba domáci.

Je to druhá najdlhšia bodová séria obrancu v dejinách Oilers, dlhšiu ťahal iba Paul Coffey v rokoch 1985-86 - trvala vtedy 28 zápasov.

Pod triumf 7:3 sa podpísal dvoma gólmi a dvoma asistenciami, bol to jeho prvý štvorbodový večer v sezóne.

Doterajšia bilancia Boesera je prekvapujúcejšia, keďže v minulej sezóne dal v 74 stretnutiach iba 18 gólov a teraz má po 29 zápasoch na konte o tri viac.

Výrazne tak atakuje svoje doterajšie kariére maximum - 29 presných zásahov zo sezóny 2017/18.

"Musím sa naďalej sústrediť na to, čo mi prináša úspech. Každý deň tvrdo pracujem a chcem pomôcť môjmu tímu k víťazstvám," vyhlásil Boeser pre zámorské médiá po čistom hetriku do siete Tampy Bay. Zariadil tak triumf svojho tímu 4:1, bol to jeho piaty duel s aspoň tromi gólmi v zámorskej profilige.

Tabuľky NHL