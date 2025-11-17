ONLINE: Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

COLUMBUS. Hokejisti tímov Columbus Blue Jackets a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V drese domáci by sa mal predstaviť slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, utorok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
18.11.2025 o 01:30
Columbus
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: