ONLINE: Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. nov 2025 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens.

COLUMBUS. Hokejisti tímov Columbus Blue Jackets a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V drese domáci by sa mal predstaviť slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, utorok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
18.11.2025 o 01:30
Columbus
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)