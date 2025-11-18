Slafkovský opäť nebodoval, no v novej formácii patril k najlepším: Museli sme niečo zmeniť

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský z Montrealu si pripísal dva plusové body v nočnom zápase NHL, v ktorom jeho tím prehral na ľade Columbusu 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Pre Canadiens to bola štvrtá prehra za sebou.
Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeho krajan obranca Martin Fehérváry, ktorý sa tešil z triumfu Washingtonu nad Los Angeles Kings 2:1.
Slafkovský patril s dvoma pluskami k trom najlepším hráčom hostí. Na ľade Columbusu strávil celkovo 18:47 min a prezentoval sa aj dvoma strelami. Zápas začal vo formácii s Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovom.
„Vedel som, že musíme niečo zmeniť. Potrebovali sme rozhýbať všetky formácie. Snažil som sa viesť náš útok.
Áno, strelili sme prvý gól tímu, ale myslím si, že sme mohli urobiť aj viac. Záleží na Martym (trénerovi St. Louisovi, pozn.), čo urobí a ako nás bude nasadzovať, ale je dobré vedieť, že máme medzi sebou dobrú chémiu,“ konštatoval Slafkovský pre web Canadiens.
Do kanadského bodovania sa nezapísal vo štvrtom zápase v sérii, po 19 zápasoch má bilanciu 6 gólov a 3 asistencie.
Canadiens prehrali šiesty zápas z uplynulých siedmich a v tabuľke Východnej konferencie figurujú na 5. mieste.
O triumfe Blue Jackets rozhodol útočník Kirill Marčenko. Columbus zvíťazil v treťom stretnutí z predošlých štyroch.
Fehérváry spoľahlivo v obrane
Fehérváry odohral proti Los Angeles 20:28 min a do štatistík si pripísal štyri zblokované strely, jeden hit a dve trestné minúty.
Víťazný gól Washingtonu strelil kapitán Alexander Ovečkin, ktorý prvýkrát v sezóne skóroval v dvoch zápasoch po sebe.
VIDEO: Gól Alexandera Ovečkina
Zároveň to bol jeho 442. gól v domácej hale Washingtonu Capital One, čím prekonal rekord Gordieho Howea (441 v detroitskej Olympii) v počte presných zásahov v základnej časti na jednom štadióne.
Domácich podržal brankár Charlie Lindgren, ktorý mal 30 zákrokov. Capitals zvíťazili po dvoch prehrách a v nahustenej tabuľke Východnej konferencie figurujú na 14. mieste. Kings prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.
Prestrelka na ľade Floridy
Český brankár Jiří Patera absolvoval svoju premiéru v drese Vancouveru, ktorý prehral na ľade Floridy 5:8. Bol to pre neho prvý zápas v NHL od 27. marca 2024, keď ešte pôsobil vo Vegas Golden Knights.
Proti obhajcovi Stanleyho pohára mal iba 82,50-percentnú úspešnosť zákrokov, no ešte horšie bol na tom jeho náprotivok Sergej Bobrovskij, ktorý inkasoval 5 gólov z 15 striel a mal 66,67-percentnú úspešnosť zákrokov.
Panthers napokon triumfovali 8:5. Hostia viedli v zápase 2:0, neskôr prehrávali 2:5 a hoci dokázali vyrovnať na 5:5, napokon odišli bez bodového zisku.
„Za stavu 2:0 sme spravili malú chybu v útoku a nechali sme súpera stiahnuť náskok. Proti tímu s takým silným útokom si nemôžete dovoliť veľké chyby. My sme ich spravili v nesprávnom čase,“ poznamenal tréner Vancouveru Adam Foote.
Tri kanadské body za asistencie si pripísali domáci útočník Sam Reinhart a obranca hostí Quinn Hughes. Útočník Floridy Brad Marchand (1+1) bodoval v 11. zápase po sebe.
Bobrovskij dosiahol napriek piatim gólom z 15 striel svoje 438. víťazstvo v kariére, čím prekonal Jacquesa Planteho a posunul sa na 9. miesto v historickom rebríčku NHL.
„Keď sa pozriete na ten zoznam, je úžasný. Obdivujem týchto brankárov, snažím sa byť ako oni. To, že som na tom istom zozname ako oni, je neuveriteľné,“ povedal Bobrovskij podľa nhl.com.
Florida zvíťazila nad Vancouverom prvýkrát po štyroch prehrách (od januára 2023) a prvýkrát v sezóne strelila viac než sedem gólov. Canucks prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich.
McDavid bodovo naprázdno
Posledný tím Východnej konferencie Buffalo dosiahol druhé víťazstvo po sebe, keď na domácom ľade zdolal finalistu uplynulých dvoch sezón Edmonton 5:1. V tabuľke sa s 18 bodmi dotiahol na predposledné Toronto.
Kapitán Edmontonu Connor McDavid nebodoval prvýkrát po ôsmich zápasoch, do štatistík si pripísal dva mínusové body. Brankár Buffala Colten Ellis podržal tím 31 zákrokmi.
„Myslím si, že na oboch stranách klziska sme odohrali náš najlepší zápas v sezóne. V tretej tretine sme viedli a bolo pozitívne, že sme sa naďalej vyhýbali chybám, po ktorých by súper išiel do nebezpečných príležitostí,“ povedal tréner Buffala Lindy Ruff.
Jediný gól Edmontonu strelil útočník Jack Roslovic ako jedna z predsezónnych posíl tímu. Z deviatich novembrových zápasov nebodoval iba v jednom a dosiahol v nich bilanciu 6+5.
„Máme veľké šťastie, že Jack je v našom tíme. Prináša doň veľa, hrá v tempe a jednoduchým spôsobom nosí puky do útočného pásma. Je pre nás prínos. Chceli by sme viac takýchto prínosov od celej zostavy,“ poznamenal tréner Edmontonu Kris Knoblauch.
Kočetkov bol 10 sekúnd od čistého konta
Brankár Pjotr Kočetkov z Caroliny bol blízko k druhému čistému kontu v sezóne a 12. v kariére, no na ľade Bostonu inkasoval gól desať sekúnd pred koncom.
O shutout ho pripravil útočník Riley Tufte, ktorý využil presilovku a skóroval o svojom prvom zápase v prebiehajúcej sezóne. Kočetkov zneškodnil 29 striel domácich a po piatich odchytaných zápasoch má 92,6-percentnú úspešnosť zákrokov s priemerom 1,7 inkasovaného gólu na zápas.
„Bol skvelý. Odkedy sa vrátil (4. novembra, pozn.), je pre nás kľúčový. Predviedol niekoľko dôležitých zákrokov a dal nám šancu na víťazstvo.
Bolo pre neho ťažké dostať gól na konci, keď to vyzeralo na shutout, ale bol perfektný po celý zápas,“ poznamenal kapitán Caroliny Jordan Staal.
Carolina bodovala v siedmom zápase z uplynulých ôsmich. Boston patrí k najlepším tímom na domácom ľade, no Hurricanes ukončili jeho šesťzápasovú víťaznú sériu v TD Garden.
„Už ráno a aj pred zápasom som to cítil. Dnes to bol jednoducho slabý deň. Videl som hráčom na očiach a na ich mentalite, že dnes nie sú stopercentní a ani po fyzickej stránke to nebolo dobré,“ konštatoval tréner Bostonu Marco Sturm.
Štyria českí brankári
V zápase Anaheim - Utah došlo k zaujímavému momentu, keď všetci štyria brankári boli Česi.
V bránke domácich vychytal víťazstvo 3:2 po predĺžení Lukáš Dostál, ktorému kryl chrbát Petr Mrázek. V drese hostí nastúpil Karel Vejmelka, v pozícii náhradníka bol Vítek Vaněček.
Duel poslal do predĺženia útočník domácich Troy Terry, ktorý vyrovnal na 2:2 päť sekúnd pred koncom 3. tretiny. O triumfe Anaheimu rozhodol obranca Olen Zellweger.
Ducks zvíťazili prvýkrát po troch prehrách. Utah prehral druhýkrát po sebe v predĺžení a celkovo piatykrát z uplynulých šiestich zápasov.
NHL - výsledky, 18. november:
Boston - Carolina 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly: 60. Tufte (Eyssimont, Jokiharju) – 29. Staal (Nyström, W. Carrier), 34. Jankowski (Hall, S. Walker), 58. Hall (Nyström)
Brankári: Swayman - Kočetkov, strely na bránku: 30:32
Buffalo - Edmonton 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly: 20. Östlund (I. Rosén, Dahlin), 29. Byram (Kozak, Krebs), 30. Malenstyn (Dahlin, Samuelsson), 48. Östlund (Dunne), 58. T. Thompson – 25. Roslovic (Draisaitl, Mangiapane)
Brankári: Ellis - Skinner, strely na bránku: 28:33
Florida - Vancouver 8:5 (2:2, 3:1, 3:2)
Góly: 16. Greer (Verhaeghe, Bennett), 20. S. Jones (Reinhart, Bobrovskij), 23. Kunin (Gregor, Forsling), 27. Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist), 28. Lundell (Marchand, Ekblad), 45. Bennett (Mikkola, Balinskis), 49. S. Jones (Reinhart, Verhaeghe), 59. Marchand – 15. O'Connor (T. Myers, Q. Hughes), 16. DeBrusk (Sherwood, Q. Hughes), 28. Elias Pettersson (E. Kane, Q. Hughes), 42. Elias Pettersson (Sherwood, Willander), 44. Hronek (Sasson, E. Kane)
Brankári: Bobrovskij - Patera, strely na bránku: 41:15
Washington - Los Angeles 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly: 4. M. Roy (Protas, Wilson), 22. Ovečkin (McMichael, Chychrun) – 34. Kopitar (Perry, Fiala)
Brankári: Lindgren - Kuemper, strely na bránku: 25:31
Columbus - Montreal 4:3 pp a sn (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0)
Góly: 7. Werenski (Olivier, Coyle), 30. Fantilli (Marčenko), 34. Voronkov (Marčenko, Werenski) – 25. O. Kapanen (Matheson, Děmidov), 49. Josh Anderson (J. Roy, L. Hutson), 59. L. Hutson (Dobson, Caufield)
Brankári: Greaves - Dobeš, strely na bránku: 23:32
Anaheim - Utah 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 16. LaCombe (R. Strome, Killorn), 60. Terry (Kreider, C. Gauthier), 62. Zellweger (Sennecke, Killorn) – 39. Guenther (Schmidt, Marino), 50. L. Cooley (Sergačov, Schmaltz)
Brankári: Dostál - Vejmelka, strely na bránku: 25:18
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: