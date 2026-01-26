Vedenie profiligy muselo pristúpiť k radikálnemu riešeniu. Zápas Kings s Columbusom bol odložený

Hráči Columbusu sa radujú z gólu.
Hráči Columbusu sa radujú z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. jan 2026 o 19:11
ShareTweet0

V Columbuse v štáte Ohio napadlo takmer 30 cm nového snehu.

Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo domáci zápas Columbusu Blue Jackets proti Los Angeles Kings, ktorý sa mal pôvodne odohrať v noci na utorok o 1.00 SEČ.

Dôvodom je masívna zimná búrka, ktorá výrazne sťažila podmienky na cestovanie vo veľkej časti USA.

V Columbuse v štáte Ohio napadlo takmer 30 cm nového snehu a teploty klesli výrazne pod bod mrazu. Stretnutie medzi Columbusom a Los Angeles preto preložili na 9. marca, informovala agentúra AP.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Hráči Columbusu sa radujú z gólu.
Hráči Columbusu sa radujú z gólu.
Vedenie profiligy muselo pristúpiť k radikálnemu riešeniu. Zápas Kings s Columbusom bol odložený
dnes 19:11
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Vedenie profiligy muselo pristúpiť k radikálnemu riešeniu. Zápas Kings s Columbusom bol odložený