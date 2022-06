Štrnásť gólov! Prvý duel medzi Coloradom a Edmontonom priniesol hokejové divadlo

NHL - finále Západnej konferencie, 1. zápas

DENVER. Začalo sa to skoro ako Bitka o Albertu. Úvodný zápas finále Západnej konferencie medzi Coloradom Avalanche a Edmontonom Oilers priniesol gólové hody.

Domáce Colorado vyhralo 8:6. V zápase sa vystriedali štyria brankári. Kuemper chytil 13 striel, Francouz 18, Smith 19 a Koskinen 20.

Stav stretnutia otvoril v čase 5:04 Evander Kane, no už o 36 sekúnd vyrovnal Compher. V 16. minúte poslal Avs do vedenia MacKinnon. V poslednej minúte prvej tretiny padli dva góly. Najprv v čase 19:37 skóroval Hyman, no už o deväť sekúnd vrátil vedenie Coloradu Makar.