VIDEO: Hokejistu Seattle Kraken prekvapil medveď hnedý. Unikol mu o vlások

ALJAŠKA. Americký hokejista John Hayden zo Seattlu Kraken sa spolu s tímovým maskotom dostali do nepríjemnej situácie počas natáčania propagačného videa na Aljaške.

Hayden lovil ryby, ale sprievodca mu rýchlo vzal prút po tom, ako z druhej strany vliezol do rieky medveď.

Tím NHL uviedol, že medveďa nemal v úmysle zapojiť do natáčania, ale zaradil ho do videa zverejneného na sociálnych sieťach. Organizátori si pre bezpečnosť najali sprievodcov.

Namieril si to priamo na maskota, striekal okolo seba vodu, ale všetci sa dostali na breh skôr, než prišlo ku kontaktu so šelmou.

No v prípade útoku šelmy to mohol byť iný príbeh. „Musím to zvaliť na Buoya. Jeho vzhľad ho dosť zaujímal,“ dodal Hayden s úsmevom.

Výlet organizovala spoločnosť Bristol Bay Native Corporation spolu s podujatiami, ktoré propagujú mládežnícky ľadový hokej.

Aljaška nemá vlastný tím v NHL, najbližšie tímy k nej sú v Seattli a vo Vancouveri.