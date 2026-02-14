VIDEO: Skvelá noc Slovákov v juniorskej súťaži. Chovan strelil dva góly, Nemec s tromi bodmi

Adam Nemec. (Autor: X/Sudbury Wolves)
TASR|14. feb 2026 o 10:05
Gólovo sa presadil v nočných stretnutiach zo Slovákov tiež Alex Mišiak.

Slovenskí hokejisti v službách Sudbury Wolves dali v rámci zámorskej OHL o sebe vedieť. Na víťazstve 4:1 nad Bramptonom Steelheads sa dvoma presnými zásahmi prezentoval útočník Ján Chovan, tri asistencie zaznamenal krídelník Adam Nemec.

Chovan odohral v aktuálnom ročníku 46 duelov, v ktorých zaznamenal 17 gólov a 20 asistencií.

Nemec má po 16 stretnutiach na svojom konte šesť presných zásahov a 12 asistencií. V rovnakom stretnutí zaznamenal asistenciu na strane súpera slovenský útočník Matej Stankoven, tohtosezónnu štatistiku si vylepšil na 6 gólov a 10 prihrávok.

Gólovo sa presadil v nočných stretnutiach zo Slovákov tiež Alex Mišiak, ale Kingston Frontenacs prehrali s Kitchener Rangers 2:4.

VIDEO: Góly Alexa Mišiaka

Pre slovenského krídelníka to bol jubilejný desiaty presný zásah v sezóne, okrem toho má na svojom konte 21 asistencií.

Slovenský hokejista Juraj Pekarčík si pripísal dva kanadské body v zámorskej AHL.

Dvadsaťročný útočník Springfieldu Thunderbirds si pripísal po dve asistencie a plusové body pri víťazstve 6:3 na ľade Iowe Wild. Po 45 dueloch sezóny má Pekarčík na konte 21 bodov (6+15).

    VIDEO: Skvelá noc Slovákov v juniorskej súťaži. Chovan strelil dva góly, Nemec s tromi bodmi
    dnes 10:05
    dnes 10:05
