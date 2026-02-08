VIDEO: Chovan strelil gól, no zo svojho tímu bol jediný. Bodoval aj Chromiak

Ján Chovan
Ján Chovan (Autor: Facebook/Sudbury Wolves)
Chovan strelil 15. gól v sezóne.

Slovenský hokejista Ján Chovan zaznamenal svoj 15. gól v prebiehajúcej sezóne kanadskej juniorskej súťaže OHL.

Strelecky sa presadil ako jediný hráč Sudbury Wolves a iba zmiernil prehru 1:4 na ľade Peterboroughu. Chovan má po 43 dueloch bilanciu 15 gólov a 19 asistencii.

VIDEO: Gól Chovana v čase od 1:45

Do bodovania sa v rovnakej súťaži zapísal aj obranca Jakub Chromiak, ktorý asistenciou prispel k víťazstvu Niagary IceDogs nad Kitchenerom 4:3.

Zaznamenal aj dva plusové body. V prebiehajúcom ročníku nazbieral 33 bodov (8+25) v 51 stretnutiach.

Tabuľka OHL

OHL

