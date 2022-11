ONLINE: Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens dnes (Juraj Slafkovský, NHL)

Úvodné zostavy: Chicago Blackhawks: A. Söderblom (Mrázek) – Set. Jones, J. Johnson, Murphy (A), Tinordi, Cal. Jones, McCabe – P. Kane (A), Domi, Athanasiou – Raddysh, J. Toews (C), Kurashev – Blackwell, Dickinson, Khaira – R. Johnson, Entwistle, Katchouk. Montreal Canadiens: Montembeault (Allen) – Savard, Matheson, Guhle, Edmundson (A), Kovacevic, Xhekaj – Dach, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), Dvorak, Dadonov – J. Anderson, Monahan, Armia – Slafkovský, Evans, Pezzetta.

Úvodné zostavy: Chicago Blackhawks: A. Söderblom (Mrázek) – Set. Jones, J. Johnson, Murphy (A), Tinordi, Cal. Jones, McCabe – P. Kane (A), Domi, Athanasiou – Raddysh, J. Toews (C), Kurashev – Blackwell, Dickinson, Khaira – R. Johnson, Entwistle, Katchouk. Montreal Canadiens: Montembeault (Allen) – Savard, Matheson, Guhle, Edmundson (A), Kovacevic, Xhekaj – Dach, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), Dvorak, Dadonov – J. Anderson, Monahan, Armia – Slafkovský, Evans, Pezzetta.