Česká dvadsiatka má nového trénera, juniorov povedie bývalý kouč Třinca

Novým trénerom českej hokejovej reprezentácie do 20 rokov sa po Patrikovi Augustovi stal Zdeněk Moták.
Šesťdesiatjedenročný kouč, ktorý na konci decembra skončil v Třinci a získal s ním dva tituly, sa ujme funkcie po dnešnom vymenovaní výkonným výborom Českého hokeja.
Moták sa pokúsi s juniorským tímom nadviazať na medailové obdobie. S Augustou na striedačke získali Česi po dvoch bronzoch tento rok v St. Paulu a Minneapolisu striebro.
Sériu na stupňoch víťazov načal 2. miestom v roku 2023 tím dvadsiatky už pod súčasným koučom reprezentačného A-tímu Radimom Rulíkom.