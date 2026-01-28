Česká dvadsiatka má nového trénera, juniorov povedie bývalý kouč Třinca

S Třincom získal dva tituly.

Novým trénerom českej hokejovej reprezentácie do 20 rokov sa po Patrikovi Augustovi stal Zdeněk Moták.

Šesťdesiatjedenročný kouč, ktorý na konci decembra skončil v Třinci a získal s ním dva tituly, sa ujme funkcie po dnešnom vymenovaní výkonným výborom Českého hokeja.

Moták sa pokúsi s juniorským tímom nadviazať na medailové obdobie. S Augustou na striedačke získali Česi po dvoch bronzoch tento rok v St. Paulu a Minneapolisu striebro.

Sériu na stupňoch víťazov načal 2. miestom v roku 2023 tím dvadsiatky už pod súčasným koučom reprezentačného A-tímu Radimom Rulíkom.

