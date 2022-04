Plánuje hrať ďalej? Jágr sa po úspešnej baráži vyjadril smerom k svojej budúcnosti

Napriek šesťdesiat kilometrov vzdialenému štadiónu si fanúšikovia na tribúnu našli cestu.

"Mali sme vypredaný každý zápas. Je to dosť ďaleko, hodina a štvrť. Ísť tam a späť, napríklad keď končíte o piatej hodine v práci? Nie je to nič jednoduché. Takže im za to ďakujem, povedal Jágr podľa webu iDnes.cz.

Vychválil Plekanca

Kladno po minuloročnom návrate medzi elitu obsadilo v ligovej tabuľke predposledné 14. miesto. Najväčším ťahúňom bol podľa Jágra útočník Tomáš Plekanec, ktorý bol zároveň aj kapitánom "rytierov".

"Myslím si, že ak nie je najlepší hráč v extralige, tak určite je najužitočnejší. Prihráva, dáva góly a má vynikajúci čas na ľade," nešetril Jágr slovami chvály na adresu najlepšieho kanoniera tímu.