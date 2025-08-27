ONLINE: Česko - Slovensko dnes, Turnaj 5 krajín do 20 rokov LIVE (Chomutov)

Česko - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu Turnaja 5 krajín do 20 rokov 2025.
Česko - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu Turnaja 5 krajín do 20 rokov 2025. (Autor: Sportnet)
Sportnet|27. aug 2025 o 15:30
Sledujte s nami online prenos zo zápasu Turnaja 5 krajín do 20 rokov: Česko - Slovensko.

CHOMUTOV. Hokejisti Česka a Slovenska do 20 rokov hrajú dnes svoj prvý zápas na Turnaji piatich krajín.

Všetky zápasu hostí hokejový štadión v Chomutove. Duel je naplánovaný na 18:30.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Česko - Slovensko (hokej, Turnaj 5 krajín do 20 rokov, Chomutov, výsledky, streda, naživo)

Turnaj piatich krajín (U20)  2025/2026
27.08.2025 o 18:30
1. kolo
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní dnešného hokejového prenosu. Dnes začína turnaj piatich krajín v Chomutove. My budeme sledovať hneď v úvodnom zápase federálne derby.

Slovenskí mladíci začnú turnaj s domácou reprezentáciou. Zápas má naplánované úvodné buly na 18:30. Následne sa stretnú so Švajčiarskom, Švédskom a Fínskom.

Program turnaja piatich krajín U20 v českom Chomutove.

STREDA 27. AUGUSTA

15.00 Švajčiarsko – Fínsko

18.30 Česko – Slovensko

ŠTVRTOK 28. AUGUSTA

15.00 Švajčiarsko – Švédsko

18.30 Česko – Fínsko

PIATOK 29. AUGUSTA

15.00 Slovensko – Švajčiarsko

18.30 Česko – Fínsko

SOBOTA 30. AUGUSTA

15.00 Švédsko – Slovensko

18.30 Česko – Švajčiarsko

NEDEĽA 31. AUGUSTA

12.00 Fínsko – Slovensko

16.00 Česko – Švédsko
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

Reprezentácie

    dnes 15:30
