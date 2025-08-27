ONLINE: Česko - Slovensko dnes, Turnaj 5 krajín do 20 rokov LIVE (Chomutov)

CHOMUTOV. Hokejisti Česka a Slovenska do 20 rokov hrajú dnes svoj prvý zápas na Turnaji piatich krajín.
Všetky zápasu hostí hokejový štadión v Chomutove. Duel je naplánovaný na 18:30.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Turnaj piatich krajín (U20) 2025/2026
27.08.2025 o 18:30
1. kolo
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní dnešného hokejového prenosu. Dnes začína turnaj piatich krajín v Chomutove. My budeme sledovať hneď v úvodnom zápase federálne derby.
Slovenskí mladíci začnú turnaj s domácou reprezentáciou. Zápas má naplánované úvodné buly na 18:30. Následne sa stretnú so Švajčiarskom, Švédskom a Fínskom.
Program turnaja piatich krajín U20 v českom Chomutove.
STREDA 27. AUGUSTA
15.00 Švajčiarsko – Fínsko
18.30 Česko – Slovensko
ŠTVRTOK 28. AUGUSTA
15.00 Švajčiarsko – Švédsko
18.30 Česko – Fínsko
PIATOK 29. AUGUSTA
15.00 Slovensko – Švajčiarsko
18.30 Česko – Fínsko
SOBOTA 30. AUGUSTA
15.00 Švédsko – Slovensko
18.30 Česko – Švajčiarsko
NEDEĽA 31. AUGUSTA
12.00 Fínsko – Slovensko
16.00 Česko – Švédsko
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.