Česko si berie príklad zo Slovenska. Má záujem o zahraničného trénera

Viceprezident zväzu Libor Zábranský angažmán cudzinca vo vedení národného mužstva kvituje. “Myslím, že je to teraz dokonca nutné. Bohužiaľ, nemáme nikoho na úrovni pána Hlinku, Bukača alebo Vůjtka v mladšom veku.

Nemáme ani čas, aby sa niekto na majstrovstvách sveta učil za pochodu,“ uviedol v rozhovore pre iDnes.cz. Jalonenovými asistentmi by sa mali stať Miloslav Hořava a Pavol Gross. “Keby sa tieto persóny spojili, bola by to silná trojka,“ reagoval na nové zloženie českej lavičky.

Inšpiráciu pri angažovaní zahraničného trénera nachádza Zábranský na Slovensku, kde doznievajú oslavy olympijského bronzu z Pekingu. Kanaďan Craig Ramsay zlepšil hru slovenského hokeja a priviedol do krajiny prvý cenný kov spod piatich kruhov.