Třinec reaguje na špekulácie. Slovenský reprezentant neodchádza, má novú zmluvu

TŘINEC. Bude sa sťahovať alebo nie? V priebehu uplynulého víkendu sa na sociálnych sieťach objavili špekulácie, že slovenský hokejista Patrik Koch by mohol ešte v tejto sezóne opäť zmeniť dres.
Účastník štyroch svetových šampionátov dorazil do Třinca v priebehu minulej sezóny po tom, čo viac ako rok bojoval o miesto v NHL v tíme Arizony Coyotes. Väčšinu času ale pôsobil na farme a v najlepšej lige sveta odohral iba jeden zápas.
„Popravde, nevidel som šancu dostať sa opäť do NHL. Bolo to stále to isté - dali mi možnosť 'pričuchnúť', ale na poslednú chvíľu sa to zmenilo. Už keď to trvalo dlhší čas, hokej tam ma úplne prestával baviť, strácal som motiváciu. Potreboval som impulz," hovoril v apríli pre Sportnet.
V priebehu minulej sezóny odohral Koch v drese Třinca 36 stretnutí, v ktorých si pripísal štyri kanadské body (2+2).
V aktuálnom ročníku odohral iba tri zápasy, pretože na viac ako mesiac ho zastavilo zranenie v hornej časti tela.
„Oceliari" majú defenzívu plnú silných mien. Do zostavy sa v nedeľnom zápase (1:0 proti Libercu) vôbec nezmestil Bohumil Jank, zatiaľ čo Koch, vracajúci sa po mesačnej absencii, plnil úlohu „len" siedmeho obrancu.
Ešte pred zápasom sa na sociálnej sieti X objavil príspevok, podľa ktorého sa cesty Kocha a Třinca mali rozísť.
„Třinec ponúka Patrika Kocha ostatným tímom extraligy... Má to ale jeden háčik. Jeho mesačný plat v tohtoročnej sezóne je 650-tisíc českých korún mesačne a v tej budúcej sezóne to bude 700-tisíc mesačne. Len tri kluby v extralige si to môžu dovoliť - Sparta, Kometa a Dynamo,“ napísal užívateľ Petr Deep.
Klub okamžite reagoval a ešte v priebehu nedele špekulácie vyvrátil. „Obranca Patrik Koch pred pár dňami podpísal nový viacročný kontrakt. Za výrazne odlišných podmienok, než aké kolujú na sociálnych sieťach," napísal Třinec.
Podľa tohto vyjadrenia sa Koch s klubom dohodol na novej zmluve bez toho, aby klub o tom informoval prostredníctvom oficiálnych kanálov. Jeho odchod je tak nateraz pasé.