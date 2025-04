ONLINE: HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno dnes, Tipsport extraliga LIVE (5. zápas finále)

Zdravím všechny hokejové fanoušky u přenosu z pátého utkání finálové série Tipsport extraligy. Boj o Masarykův pohár se vrací z Brna do Pardubic za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy.



Do finále vstoupila minulý čtvrtek lépe Kometa, když zvládla vítězně prodloužení úvodního duelu na ledě Dynama. Po Sedlákové brance z druhé a Ilomäkiho vyrovnávacím zásahu z třetí třetiny rozhodl o výsledku 1:2 z pohledu domácích v 69. minutě Rhett Holland.



O den později Východočeši odpověděli. Po Zohornově gólu z 28. minuty sice prohrávali, ale ve 32. Lukáš Sedlák z přesilovky vyrovnal a ve 33. minutě vstřelil vítěznou branku na 2:1 Jáchym Kondelík.



Na Velikonoční pondělí se poprvé v rámci letošního finále hrálo v Brně, kde uspěli hosté. Z domácích se trefil pouze Arttu Ilomäki, zatímco z pardubických postupně Jiří Smejkal, Tomáš Vondráček, Lukáš Sedlák a Jan Mandát, kteří se tak významně zasloužili o to, že Kometa prohrála 1:4 a Dynamo se dostalo celkově v sérii poprvé do vedení.



Jenže v úterý mečbol na zisk titulu nevybojovalo. Jihomoravané totiž uspěli v přestřelce, kterou přitom lépe zahájily Pardubice. Góly Ilomäkiho a Cingeľa v první třetině zastínil Mandátův rychlý hattrick. Kometa ovšem v úvodu druhé periody díky opět přesnému Ilomäkimu a také Flekovi skóre otočila na 4:3. Ve 37. minutě sice vyrovnal Smejkal, ale díky druhému gólu Fleka a dvěma zásahům v podání Ilomäkiho, jenž tak v utkání skóroval celkem čtyřikrát, vyhráli brněnští hokejisté 7:4 a srovnali s finálovým soupeřem krok. V pátém klání se však budou muset obejít bez útočníka Adama Zbořila, který dostal dvouzápasový trest za faul na Miloše Kelemena.





Nejproduktivnější hráči týmů v play off



HC Dynamo Pardubice:

Roman Červenka – 18 bodů (5+13)

Lukáš Sedlák – 13 bodů (4+9)

Peter Čerešňák – 12 bodů (3+9)



HC Kometa Brno:

Peter Mueller – 11 bodů (6+5)

Arttu Ilomäki – 9 bodů (7+2)

Hynek Zohorna – 9 bodů (3+6)