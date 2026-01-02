Spišiaci urobili zmeny medzi legionármi. Prišli útočníci, ktorí prešli draftom NHL

Slovenský hokejový klub HK Spišská Nová Ves sa rozhodol pre posledné zahraničné zmeny v kádri.
Mužstvo opustili po vzájomnej dohode obranca Nolan Zajac a útočník Tanner Kaspick, ktorému klub po uplynutí skúšobnej lehoty nepredĺžil kontrakt.
„Obom hráčom chcem v prvom rade poďakovať za prácu, ktorú pre náš klub odviedli. Nolan nenaplnil naše očakávania stať sa rozdielovým obrancom v špeciálnych formáciách a jeho všeobecný prínos nebol taký, aký sme si predstavovali.
Tanner naopak do bodky splnil to, čo sa od neho očakávalo, ale, bohužiaľ, sme v situácii, keď potrebujeme ofenzívnejšie ladených zahraničných hráčov, ktorí budú schopní pravidelne bodovať, a tak sme sa po konzultácii s hlavným trénerom rozhodli pre zmenu,“ vysvetlil generálny manažér klubu Richard Rapáč pre oficiálnu stránku klubu.
Pohyby však nenastali len smerom von. V posledných dňoch sa nám podarilo dotiahnuť príchod dvoch kanadských útočníkov. Na Spiš prichádzajú Carter Savoie a Gavin Hain. Obaja útočníci prešli draftom NHL a v minulých sezónach si vyskúšali obe americké farmárske súťaže AHL aj ECHL.
„Myšlienka priviesť Savoieho k nám bola už v lete, ale vzhľadom na angažovanie Archambaulta sme nechceli mať v mužstve dvoch typologicky rovnakých hráčov.
Po zmenách v kádri sme opäť nadviazali s Carterom kontakt a pred pár dňami sa nám ho podarilo presvedčiť, aby prijal našu ponuku,” uviedol k 23-ročnej zámorskej posile, ktorú pred piatimi rokmi draftoval Edmonton Oilers, generálny manažér Richard Rapáč.
„Na Gavina sme dostali pozitívne odporúčania od Damiena Girouxa. Je to obojstranný útočník využiteľný vo všetkých herných situáciách. Po konzultácii s hlavným trénerom sme sa rozhodli pre jeho angažovanie.
Ide o posledné pohyby v kádri, čo sa týka zahraničných hráčov, a ja verím, že toto prebudovanie bude mať pozitívny dopad na hru a najmä na výsledky nášho mužstva,” doplnil Rapáč.
