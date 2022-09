Carolina Hurricanes oslavujú výročie. Pripomenú si ho novými dresmi

Po prvý raz prišla NHL do mesta Raleigh v roku 1997. Vtedy sa vedenie organizácie Hartford Whalers rozhodlo premiestniť klub.

Za 24 sezón v NHL sa "hurikánom" podarilo vyhrať Stanley Cup jediný raz. Do play off sa dostali deväťkrát, do finále dva razy.

Canes nastúpia v týchto dresoch v budúcom ročníku celkom 12-krát.