Produktívny obranca bude pokračovať v St. Louis. Uplynulú sezónu vytvoril klubový rekord

TASR|28. sep 2025 o 09:20
Kanadský obranca prišiel do klubu v decembri minulého roka z Anaheimu Ducks

ST. LOUIS. Klub zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues sa dohodol na predĺžení spolupráce s obrancom Camom Fowlerom.

Tridsaťtriročný Kanaďan podpísal novú trojročnú zmluvu v hodnote 18,3 milióna dolárov.

Jeho priemerný ročný plat bude predstavovať 6,1 milióna USD. Zmluva platí do konca sezóny 2028/29.

Generálny manažér Doug Armstrong oznámil dohodu v sobotu večer.

Fowler prišiel do St. Louis v decembri minulého roka z Anaheimu Ducks a stal sa stabilným členom defenzívy tímu. V 51 zápasoch základnej časti nazbieral 36 bodov a prispel k postupu Blues do play off.

V 1. kole vyraďovacích bojov si pripísal 10 bodov a stanovil nový klubový rekord v počte bodov obrancu v jednej sérii.

Fowler odohral pred príchodom do St. Louis pätnásť sezón v drese Anaheimu, ktorý si ho vybral v 1. kole draftu v roku 2010. Odvtedy nastúpil na 1111 zápasov v základnej časti a play off.

Rodák z Windsoru v kanadskej provincii Ontário oslávi 5. decembra 34. narodeniny. Informácie priniesla agentúra AP.

