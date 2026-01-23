ONLINE: Calgary Flames - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Pospíšil, Fehérváry)

Hokejisti tímov Calgary Flames a Washington Capitals dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich by sa mal predstaviť slovenský útočník Martin Pospíšil. V zostave hostí by mal figurovať obranca Martin Fehréváry.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
NHL 2025/2026
24.01.2026 o 03:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.
