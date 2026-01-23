ONLINE: Calgary Flames - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Pospíšil, Fehérváry)

Calgary Flames - Washington Capitals: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - Washington Capitals: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|23. jan 2026 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Washington Capitals.

Hokejisti tímov Calgary Flames a Washington Capitals dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich by sa mal predstaviť slovenský útočník Martin Pospíšil. V zostave hostí by mal figurovať obranca Martin Fehréváry.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Washington Capitals dnes (hokej, NHL, Martin Pospíšil, Martin Fehérváry, výsledok, sobota, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
24.01.2026 o 03:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

NHL

Calgary Flames - Washington Capitals: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Calgary Flames - Washington Capitals: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Calgary Flames - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Pospíšil, Fehérváry)
dnes 20:00
