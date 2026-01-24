VIDEO: Úspešná noc Slovákov. Dvorský a Regenda s gólmi, bodovali aj ďalší

Dalibor Dvorský v zápase s Dallasom
Dalibor Dvorský v zápase s Dallasom (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. jan 2026 o 06:51
ShareTweet0

Fehérváry a Nemec asistovali.

Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda prispel svojím ôsmim gólom v sezóne k víťazstvu San Jose nad New Yorkom Rangers 3:1 v nočnom zápase NHL.

Medzi strelcov sa zapísal aj jeho krajan Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktorý takisto skóroval v presilovke, no jeho tím prehral na ľade Dallasu 2:3.

Obranca Martin Fehérváry prispel dvomi sekundárnymi asistenciami k víťazstvu Washingtonu na ľade Calgary 3:1, jednu asistenciu si pripísal obranca Šimon Nemec pri triumfe New Jersey na ľade Vancouveru 5:4.

VIDEO: Gól Pavla Regendu

VIDEO: Gól Dalibora Dvorského

NHL - výsledky (24. január):

Chicago - Tampa Bay 1:2 pp a sn

Toronto - Vegas 3:6

Dallas - St. Louis 3:2

Colorado – Philadelphia 3:7

Calgary - Washington 1:3

San Jose - NY Rangers 3:1

Seattle - Anaheim 2:4

Vancouver - New Jersey 4:5

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Dalibor Dvorský v zápase s Dallasom
Dalibor Dvorský v zápase s Dallasom
VIDEO: Úspešná noc Slovákov. Dvorský a Regenda s gólmi, bodovali aj ďalší
dnes 06:51
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Úspešná noc Slovákov. Dvorský a Regenda s gólmi, bodovali aj ďalší