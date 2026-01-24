VIDEO: Úspešná noc Slovákov. Dvorský a Regenda s gólmi, bodovali aj ďalší

Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda prispel svojím ôsmim gólom v sezóne k víťazstvu San Jose nad New Yorkom Rangers 3:1 v nočnom zápase NHL.
Medzi strelcov sa zapísal aj jeho krajan Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktorý takisto skóroval v presilovke, no jeho tím prehral na ľade Dallasu 2:3.
Obranca Martin Fehérváry prispel dvomi sekundárnymi asistenciami k víťazstvu Washingtonu na ľade Calgary 3:1, jednu asistenciu si pripísal obranca Šimon Nemec pri triumfe New Jersey na ľade Vancouveru 5:4.
VIDEO: Gól Pavla Regendu
VIDEO: Gól Dalibora Dvorského
NHL - výsledky (24. január):
Chicago - Tampa Bay 1:2 pp a sn
Toronto - Vegas 3:6
Dallas - St. Louis 3:2
Colorado – Philadelphia 3:7
Calgary - Washington 1:3
San Jose - NY Rangers 3:1
Seattle - Anaheim 2:4
Vancouver - New Jersey 4:5
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: