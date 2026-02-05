Dopingový prešľap obrancu Penguins. NHL ho suspendovala na 20 zápasov

Obranca hokejistov Pittsburghu Caleb Jones dostal v NHL trest na 20 zápasov za porušenie antidopingových pravidiel.
Počas suspendácie nebude poberať mzdu a musí absolvovať program o zneužívaní návykových látok. Jones, ktorý vedenie klubu o pozitívnom teste informoval tento týždeň, trest prijal. Napísala to agentúra Reuters.
V tejto sezóne odohral dvadsaťosemročný Jones za Pittsburgh, kam prišiel v lete z Los Angeles, vinou zranení len sedem zápasov.
Predtým hral za Edmonton, Chicago a Colorado, celkovo má v NHL na konte 255 stretnutí, v ktorých zaznamenal 14 gólov a 42 asistencií.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: