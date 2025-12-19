Čajkovský krátkodobo zmení klub. Zahrá sa na prestížnom turnaji s bohatou históriou

Michal Čajkovský, archívna snímka.
Jeho zamestnávateľ ho zapožičia tímu HC Fribourg-Gotterón.

Slovenský hokejista Michal Čajkovský sa predstaví na prestížnom Spenglerovom pohári vo švajčiarskom Davose. Na turnaji si zahrá v drese Fribourgu-Gottéron.

Tridsaťtriročný obranca v súčasnosti pôsobí v tíme HC Ambri-Piotta, ktorý v piatok oznámil, že Čajkovského zapožičia Fribourgu na nadchádzajúci Spengler Cup (26.-31. decembra).

„Klub z údolia Leventina praje Michalovi plno úspechov na Spenglerovom pohári,“ uviedol HC Ambri-Piotta na svojej webstránke.

Čajkovský prišiel do Ambri-Piotta v novembri, s klubom sa dohodol na zmluve do konca sezóny. Za tím odohral v najvyššej švajčiarskej súťaži štyri zápasy bez bodového zisku.

Skúsený zadák odohral v uplynulých deviatich rokoch spolu 444 zápasov v KHL v dresoch Avtomobilistu Jekaterinburg, Dinama Moskva, Sibiru Novosibirsk a Spartaka Moskva, v minulosti pôsobil aj v nižších zámorských súťažiach či v Sparte Praha.

Slovensko reprezentoval na troch MS a dvoch ZOH, z Pekingu 2022 má bronzovú medailu.

