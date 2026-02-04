Legendárny Rick Nash sa vracia do Columbusu, v klube dostal novú pozíciu

Bývalí hráči Chris Clark a Rick Nash získali nové pozície v organizácii klubu zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets.
Clark bude pôsobiť ako asistent generálneho manažéra, Nash prevezme úlohu riaditeľa oddelenia pre rozvoj hráčov.
„Obaja odviedli ako členovia našej skupiny pre hokejové operácie výnimočnú prácu a zaslúžia si posun vyššie. Sú to bývalí hráči Blue Jackets, ktorým veľmi záleží na tejto organizácii. Sú inteligentní, mimoriadne pracovití a oddaní nášmu úspechu,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Štyridsaťdeväťročný Clark odohral v NHL 607 zápasov, okrem Columbusu pôsobil vo Washingtone Capitals a Calgary Flames. Od roku 2019 bol generálny manažér farmárskeho klubu Cleveland Monsters v AHL.
O osem rokov mladší Nash hral v NHL pätnásť sezón za Blue Jackets, New York Rangers a Boston Bruins. Kariéru ukončil s bilanciou 437 gólov a 368 asistencií v 1060 zápasoch.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: