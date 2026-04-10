Keď hrali naposledy play-off, Chára získal Stanley cup. Vagón z Buffala sa nechce zastaviť

Wagon.
Toto slovo v angličtine opisuje štvorkolesový vozeň slúžiaci na prepravu ťažkého materiálu.
V športovej terminológii však označuje tím, ktorý hrá vo výbornej forme, má dobrú zostavu a mieri do play-off.
Takýmto tímom je v aktuálnom ročníku zámorskej NHL Buffalo Sabres a práve slovo „wagon“ použil klub vo svojom popise na sociálnej sieti.
Jeden z najhorších tímov v NHL v 21. storočí zažíva jednu z najlepších sezón v klubovej histórii a po dlhých 15 rokoch mieri do play-off.
Klubový web opísal vytúžený postup ako koniec obdobia sucha.
„Postup do play-off je veľký úspech. Je to cieľ, ktorý sme mali už veľmi dlho,“ hovoril najproduktívnejší hráč tímu Tage Thompson.
„Nie je to však náš konečný cieľ. Nemôžeme sa s tým uspokojiť a nestačí dostať sa tam. Sú tímy, ktorým sa to podarí každý rok a nie je to zas až také výnimočné. My však chceme dosiahnuť niečo výnimočné.“
14 sezón bez play-off
Keď sa Sabres naposledy dostali do play-off v roku 2011, ich dres si obliekal aj Andrej Sekera, v NHL ešte hrali Atlanta Thrashers a Zdeno Chára v ten rok vyhral s Bostonom Stanley Cup.
Mužstvo aj vtedy viedol tréner Lindy Ruff, ktorý je na lavičke „šablí“ znova od roku 2024. Predtým na nej bol aj v rokoch 1997 až 2013: „Chlapci tvrdo pracovali, aby sa dostali sem. Predvádzame dobrý hokej a boli sme odmenení za to, ako poctivo hráme.“
Štrnásť sezón bez play-off je negatívny rekord NHL a mnoho z fanúšikov klubu si na play-off v Buffale už ani nepamätá. Žiadna organizácia NHL nečakala na vyraďovacie boje tak dlho.
„Dlho sme na to čakali. Je to môj piaty rok v Buffale a v toto poobedie som veľmi šťastný muž,“ hovoril po zaistení postupu útočník Alex Tuch.
Štafetu teraz prebral Detroit, ktorý čaká deväť rokov a po dobrom začiatku ročníka zrejme tento rok nepostúpi a natiahne šnúru bez postupu na desať sezón.
Chceli McDavida, mali smolu
Mnohí z hráčov Buffala, vrátane lídrov Tagea Thompsona a Rasmusa Dahlina, si v play-off tento rok zahrajú prvýkrát v kariére.
Počas uplynulých 14 sezón bez play-off sa v mužstve vystriedalo 5 generálnych manažérov a 7 trénerov.
Ich úlohou bolo vrátiť mužstvo do vyraďovacích bojov. Pokúšali sa to prestavbou aj ziskom vysokých draftových volieb.
Najviac očividné to bolo v roku 2015, keď sa s 54 bodmi stali najhorším tímom v súťaži. Na postup im chýbalo až 44 bodov.
Cieľom sezóny však v istom zmysle bolo prehrávať a zlepšiť si šance smerom do draftovej lotérie, aby si na drafte mohol klub z prvého miesta zobrať Connora McDavida.
"Pozerám ho príliš často a rozmýšľam o ňom dosť veľa," hovoril generálny manažér Tim Murray o Kanaďanovi ešte pred lotériou.
V lotérii však mal najviac šťastia Edmonton a Buffalu zostala druhá voľba, ktorou získali Jacka Eichela.
"Som sklamaný za našich fanúšikov," povedal po draftovej lotérii Murray.
Kto odišiel, vyhral
Počas obdobia neúspešných rokov Sabres mali dve draftové jednotky (Dahlin - 2018 a Power - 2021) a aj dve dvojky (Reinhart – 2014 a Eichel – 2015).
Reinharta s Eichelom vymenili v roku 2021 na Floridu a do Vegas. Obaja s novými tímami neskôr získali Stanley Cup.
Najväčšie nádeje na postup malo Buffalo v ročníku 2022/23. Play-off im ušlo len o jediný bod.
Namiesto nich však posledné postupové miesto uchmatla Florida a dotiahla to až do finále Stanley Cupu, kde podľahla „zlatým rytierom“ z Vegas aj s Eichelom.
„Sme sklamaní. Opäť tu sedíme bez postupu do play-off. Nie je to dobré,“ hovoril po jednej z mnohých neúspešných sezón kapitán Rasmus Dahlin.
Šťastné je celé mesto
Mesto na severozápade štátu New York blízko hraníc s Kanadou si so svojím hokejovým mužstvom prešlo ťažkým obdobím. Fanúšikovia stratili záujem a zdalo sa, že Buffalo nie je hokejové mesto.
Zatiaľ čo Bills patria v NFL v americkom futbale v poslednom čase k najlepším organizáciám, ich hokejoví kolegovia obyvateľom mesta nedokázali priniesť radosť.
Bolo to vidieť aj na tribúnach, ktoré boli často poloprázdne.
Teraz je všetko inak. Fanúšikovia sú späť, kupujú si tímové oblečenie a tešia sa na vysnené play-off. Na zápasy ich priemerne chodí 17 823, čo je najviac za posledných sedem rokov.
Jasne to ukazuje, že v meste to hokejom žije. Priaznivci však potrebovali výkonnostnú vzpruhu.
Tá prišla a veľmi výrazne. Buffalo má po 80 odohraných zápasoch na konte 106 bodov a vedie Atlantickú divíziu pred Montrealom a Tampou Bay. V celej lige mu patrí tretie miesto za Coloradom a Carolinou.
„Je to neuveriteľné. Som šťastný za celé mesto,“ hovoril Dahlin po postupe.
Chodia spolu na pivo
Buffalo Sabres zažívajú najlepšiu sezónu od ročníka 2006/07. Do konca základnej časti mu ostávajú dva zápasy a už teraz je to pre klub z hľadiska bodového zisku piata najlepšia sezóna v histórii a tretia najlepšia v tomto storočí.
Mužstvo má bojovnosť, je sympatické a fanúšikov si získalo aj mimo Buffala.
V polovici decembra pritom bolo posledné v celej Východnej konferencii. Potom však predviedlo najlepšiu šnúru 40 zápasov v NHL od sezóny 1995/96.
Vzpruha prišla po výmene generálneho manažéra. Kevyna Adamsa nahradil v decembri Jarmo Kekäläinen a mužstvo začalo hrať lepšie, bez toho, aby manažér spravil nejaké zmeny.
Z Buffala začali mať súperi strach. Po olympijskej pauze vyhralo 12 z 13 zápasov. Potom síce prišlo päť prehier v siedmich dueloch, ale Sabres nadviazali na nich ďalšími troma výhrami.
V riadnom hracom čase má viac výhier iba Colorado. Sabres vyhrali 41 zápasov v riadnom čase, Avs 46.
V tíme sa nezmenili len výkony na ľade, ale aj celkový dojem z kabíny.
Kapitán Dahlin prezradil, že pracovali na tom, aby sa stali bratmi. Ako? „Chodíme spolu na pivo,“ odpovedal.
Obrana aj útok, všetko funguje
Mužstvo má dobrú vyrovnanosť aj hĺbku zostavy. Lídrom ofenzívy je Tage Thompson, ktorý má na konte 79 bodov.
Druhý v poradí je obranca Rasmus Dahlin, ktorý zaknihoval už 72 bodov v 76 dueloch. Kapitán mužstva sa zaradil medzi najlepších bekov v celej NHL.
Celá obrana však hrá veľmi dobre. Traja defenzívni hráči majú viac ako 40 bodov a viacerí z nich zažívajú prelomovú sezónu.
Za zmienku stojí Mattias Samuelsson, ktorý má okrem 41 kanadských bodov aj +39 v tabuľke +/- a poctivo si plní defenzívne úlohy.
V útoku sú výraznými menami Alex Tuch, Ryan McLeod, Zach Benson, Josh Norris, Jack Quinn či Josh Doan, ktorý zažiaril po prestupe z Utahu a v druhej celej sezóne v NHL má 49 bodov.
Tímu pomáhajú aj dobré výkony brankárov. Ukko Pekka-Luukkonen aj Alex Lyon patria do top 15 brankárov ligy v úspešnosti zákrokov (spomedzi tých, čo odchytali aspoň 20 zápasov).
Solídne sa ukazuje aj tímová trojka, Colten Ellis, ktorý proti Columbusu zaznamenal prvé čisté konto v kariére.
Buffalo toto všetko dokazuje ako mladý tím s budúcnosťou. Má ôsme najmladšie mužstvo v lige.
Tuch: Ideme si po pohár
Buffalu ostávajú do konca základnej časti už len dva zápasy. Nastúpi proti Chicagu a Dallasu.
Najpravdepodobnejšie do play-off vstúpi ako víťaz Atlantickej divízie, ale zmariť mu to ešte môže Montreal aj Tampa Bay.
Ak by Sabres svoju divíziu vyhrali, v prvom kole by sa stretli s držiteľom voľnej karty. Ak v divízii obsadia druhé miesto, stretnú sa s jej tretím tímom. Ak budú tretí, hrať budú naopak s druhým.
Podľa webu HockeyStats je ich najpravdepodobnejším súperom Boston (na 44 percent), potom Ottawa (27 percent), Tampa Bay (19 percent) a Montreal (8 percent). Minimálne šance ešte existujú na stretnutie s Detroitom, Islanders či Philadelphiou.
Jedno je však jasné. Hráči Buffala nechcú len nazrieť do play-off, ale cieľom je postupovať ďalej.
„Máme veľa sebavedomia. Každý jeden chce dokázať, že na to má a aj ako tím chceme ukázať, že naše výsledky nie sú náhodou,“ hovoril Alex Tuch.
„Nejdeme len do play-off, ideme si po pohár. To je náš cieľ: zlepšovať sa každý jeden deň.“
Buffalo naposledy vyhralo kolo v play-off ešte v roku 2007.
Po víťazstve Východnej konferencie vtedy v prvom kole vyradili Islanders 4:1, v druhom Rangers 4:2 a nakoniec vypadli po prehre s Ottawou 1:4 v konferenčnom finále.
Medzi najlepšiu štvorku dokráčali aj o rok skôr. Najväčším úspechom organizácie zostávajú finálové prehry z rokov 1975 a 1999.
Šance Buffala na zisk prvého Stanley Cupu v roku 2026 nie sú veľké, ale ani zanedbateľné. Portál HockeyStats im dáva päť percent, MoneyPuck sedem a TheAthletic len jedno percento.
Play-off NHL sa začne 18. apríla.
