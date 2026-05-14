Vegas bez obrancu v kľúčovom zápase. McNabb dostal stopku

Kanadský obranca Brayden McNabb nebude k dispozícii hokejistom Vegas Golden Knights v zápase číslo šesť semifinálovej série Západnej konferencie NHL.
Za zákrok na útočníka Anaheimu Ryana Poehlinga dostal trest zastavenia činnosti na jeden duel.
McNabb dostal v piatom stretnutí priamo na ľade trest päť minút plus do konca zápasu. Incident sa odohral deväť minút po začiatku duelu, keď hráč Vegas zasiahol súpera ramenom po odpískaní.
Poehling zápas nedohral a tréner „káčerov“ Joel Quenneville uviedol, že nebude k dispozícii ani v ďalšom stretnutí.
Pre McNabba ide o prvú suspendáciu v kariére v NHL.
Vegas vedie v sérii 3:2 na zápasy a v noci na piatok môže rozhodnúť o postupe do finále konferencie.