Tatar si pripísal dva plusové body, New Jersey však podľahlo poslednému tímu konferencie

NHL - základná časť - 2. február

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade Buffala 3:4.

Domáci uspeli v treťom stretnutí za sebou, ale stále sú na chvoste tabuľky Východnej konferencie. Tatar odohral 13:02 min a pripísal si dva plusové body i jednu strelu.