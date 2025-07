Čo sa deje v Skalici? Klub hráčom dlží 100-tisíc eur, vedenie je radšej ticho

BRATISLAVA. Je nespochybniteľný fakt, že Skalica je jedno z najhokejovejších miest na Slovensku.

Pred vyše dekádou tamojší klub bojoval v extralige o popredné priečky a pravidelne vypúšťal do slovenského a svetového hokeja výnimočných hráčov.

Hokej v meste ľudia naďalej milujú, veď ak by to tak nebolo, vyraďovacie zápasy play-off druhej najvyššej hokejovej súťaže v uplynulej sezóne proti Humennému, Dubnici a finále proti Prešovu, by neprilákali na tamojší zimný štadión tisícky priaznivcov.