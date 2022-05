Tréner Vancouveru nikam neodchádza. Boudreaua si nechajú

VANCOUVER. Klub Vancouver Canucks oficiálne oznámil, že Bruce Boudreau sa vráti na post hlavného trénera v sezóne 2022/23. Aj keď ide iba o jednoročný záväzok, Canucks ukončia dlhotrvajúce debaty o tom, kto bude viesť mužstvo v nasledujúcom ročníku.

Generálny manažér Patrick Allvin vo svojom vyhlásení vysvetlil toto rozhodnutie nasledovne:

"Teší nás, že sa Bruce rozhodol vrátiť do tímu Canucks v budúcej sezóne. Od svojho príchodu do Vancouveru odvádzal skvelú prácu a my sa tešíme, že tím bude pod jeho vedením pokračovať vo výkonoch, aké podával v druhej polovici sezóny."