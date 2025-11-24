Veterán podpísal s Columbusom dvojcestný kontrakt. Bude to už jeho šieste pôsobisko v NHL

Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets podpísal ročný dvojcestný kontrakt s obrancom Brendanom Smithom.
Pre 36-ročného veterána to bude už šieste pôsobisko v profilige, predtým hral za Detroit, New York Rangers, Carolinu, New Jersey a Dallas.
Smith sa k tímu pripojí v utorok, v tejto sezóne zatiaľ pôsobil na základe skúšobnej zmluvy vo farmárskom tíme Cleveland Monsters v AHL.
V minulom ročníku nastúpil v 32 dueloch v drese Detroitu, pripísal si jeden gól a päť asistencií. V NHL má celkovo na konte 726 stretnutí s bilanciou 39+105. Informoval portál TSN.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: