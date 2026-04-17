Z triumfu v divízii na posledné miesto. Vancouver vyhodil generálneho manažéra

Hokejový klub Vancouver Canucks prepustil generálneho manažéra Patrika Allvina po tom, čo v tejto sezóne skončil v základnej časti NHL na poslednom mieste.
Kanadský tím získal 58 bodov, o štrnásť menej než predposledné Chicago. Informovali o tom zámorské médiá.
Tento krok môže byť len prvou z viacerých zmien, ktoré Canucks urobia. Nejasný je aj status hlavného trénera Adama Footea, ktorý je vo funkcii prvý rok, po tom, čo „kosatky“ zakončili sezónu v noci na piatok drvivou prehrou 1:6 na ľade Edmontonu Oilers.
Canucks mali tento rok bilanciu 25 víťazstiev, 49 prehier v riadnom hracom čase a 8 prehier po predĺžení, resp. nájazdoch a do play off sa nedostali druhý rok za sebou. V sezóne 2023/24 pritom vyhrali Pacifickú divíziu.
Vtedy sa dostali až do konferenčného semifinále, vo vyraďovacej časti však boli jediný raz pod prezidentom Jimom Rutherfordom.
Alvin prišiel do klubu v roku 2022 po 16 sezónach v Pittsburghu, kde pôsobil aj ako asistent generálneho manažéra Rutherforda. „Tučniaci“ získali s touto dvojicou dva tituly za sebou v rokoch 2016 a 2017.
