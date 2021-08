Slovan prehral boj o Bratislavu, Capitals vyhrali derby na nulu

/zdroj: JOJ Plus/

Róbert Döme, tréner Slovana: "Naše mladé mužstvo bojovalo a zaslúži si rešpekt. Ukázali výborný charakter. Bol to účel tohto zápasu pre nás, pretože stále hľadáme adekvátnych hráčov do zostavy, no niektorí mladíci nám pozitívne zamotali hlavu, hrali dobre. A to mnohí z nich nikdy nehrali mužský hokej. Boli však výborne kondične pripravení. Mali by sme mať B-tím v Slovenskej hokejovej lige, mala by byť pre ich rast dobrá cesta. Chcem fanúšikov pozvať aj na ďalší zápas proti Viedeň Capitals."

Peter Draisaitl, tréner Capitals: "Dobré veci dnes striedali zlé, ako bežne počas prípravy. Po druhom či treťom góle sme mali veľmi zlé fázy. Uvedomujeme si, že Slovan postavil veľmi, veľmi mladý tím a keby hral v plnej zostave, mali by sme s nimi oveľa väčšie problémy."