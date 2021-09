Bratislava Capitals vstúpi do sezóny zápasom proti nováčikovi. Chce sa poučiť

“Podľa toho čo som sledoval, ťažko usudzovať silu tímov teraz. Okrem dvoch či troch tímov, ktoré majú rozpočet v iných číslach, budú ostatní čakať na to, ako sa bude vyvíjať sezóna a podľa toho budú následne nastavovať svoje ciele,” ozrejmil pred štartom sezóny kapitán tímu útočník Dávid Buc na klubovom webe.

V ročníku 2020/2021 boli Bratislavčania nováčikom ligy a v základnej časti obsadili 7. priečku, neskôr sa z nadstavby prebojovali do play-off a vo vyraďovacej časti vypadli vo štvrťfinále s neskorším finalistom z Talianska - tímom HC Bolzano Foxes. Je zrejmé, že vo svojej druhej sezóne nechce bratislavské družstvo podliezť nastavenú latku.

BRATISLAVA. Slovenský tím iClinic Bratislava Capitals už v piatok čaká ostrý štart do novej sezóny nadnárodnej hokejovej súťaže Ice Hockey League.

S prípravou na nový ročník je skúsený hokejista spokojný. "Prípravu hodnotím pozitívne, odmakali sme si šesť týždňov od prvého dňa až do posledného. Myslím si, že vo veciach, ktoré sme mali robiť, sme aj robili a napredovali sme v nich.

Samozrejme, ešte máme na čom pracovať. Tri štvrtiny kabíny sú noví hráči, takže je prirodzené, že nejakú tú chvíľu to potrvá, kým sa dostaneme do detailov, v zmysle toho, čo chceme presne robiť. Myslím si, že počas priebehu prípravy to bolo dobré až na zápas s Nitrou.

Neviem, či sme už hlavami neboli v sezóne a podvedome sme sa šetrili. No vieme, čo nám prinášalo ovocie a to sa pokúsime robiť od prvého zápasu," pokračoval Buc, ktorý mal v minulej sezóne v 54 dueloch za Capitals bilanciu 7 gólov a 13 asistencií.



Novú sezónu v Ice Hockey League začnú Bratislavčania v piatok 17. septembra doma proti nováčikovi súťaže z Talianska tímu HC Pustertal Wölfe a o deň neskôr tiež pred vlastnými fanúšikmi nastúpia proti Dornbirnu Bulldogs.

“Pevne verím, že sa poučíme z minulého roku a jeho začiatku, kedy sme sa oťukávali. Máme doma dva zápasy a nakopneme sa správnym smerom. Určite budeme pozerať na výhry, dnes už nikoho nezaujíma len dobre predvedená hra.

Prvé zápasy sa budeme sústrediť hlavne na to, aby sme ich zvládli víťazne a neskôr sa budeme pozerať na hru tímu. Určite sa ale budeme snažiť hrať dobre a vyhrať ako hrať zle a vyhrať,” dodal Dávid Buc.