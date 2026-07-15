Problémy pre českého šampióna. Slavia musela zastaviť predaj permanentiek

Český futbalový klub Slavia Praha sa stal terčom útoku hackerov a musel pozastaviť predaj permanentiek na novú sezónu.
Podľa oficiálneho vyhlásenia bola terčom hackerského útoku aplikácia SLAVIA, pomocou ktorej predaj prebiehal. Klub sa fanúšikom ospravedlnil za vzniknuté problémy.
Český šampión začal s predajom sezónnych vstupeniek neskôr ako iné kluby, pripomenul portál idnes.cz.
Mestský rival Sparta Praha mal už na konci júna predaných 10.000 permanentiek.
Po májovom derby pražských „S" disciplinárna komisia Českého futbalového zväzu uzavrela Slavii štadión na štyri zápasy.
Dva duely už „zošívaní" absolvovali bez divákov na konci minulého ročníka najvyššej českej súťaže.