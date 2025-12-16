Banská Bystrica robí zmeny v bránkovisku. Lotyša strieda krajan známy na Spiši

Na snímke brankár Mareks Mitens v drese Spišskej Novej Vsi.
TASR|16. dec 2025 o 12:24
Vitols prišiel do Banskej Bystrice pred aktuálnou sezónou 2025/2026.

Vedenie extraligového klubu HC MONACObet Banská Bystrica siahlo k výmene na brankárskom poste.

V tíme skončil lotyšský brankár Eriks Vitolins a nahradil ho jeho krajan Mareks Mitens. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Vitols prišiel do Banskej Bystrice pred aktuálnou sezónou 2025/2026. V drese „baranov“ v nej odchytal 6 zápasov, v ktorých mal 87,57-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 4,13 inkasovaného gólu na zápas.

V tíme pôsobil ako dvojka za Eugenom Rabčanom, ktorý má výrazne lepšie štatistiky. „Chcem mu poďakovať za prácu, ktorú pre klub odviedol, za jeho profesionálny prístup a nasadenie počas pôsobenia v našom tíme.

Prajeme mu veľa šťastia a úspechov v ďalšej časti kariéry,“ uviedol generálny manažér banskobystrického klubu Ľuboš Pisár.

Na uvoľnenú pozíciu prišiel Mitens, ktorý bol v doterajšej časti sezóny bez angažmánu. Jeho predošlým pôsobiskom bola Spišská Nová Ves, v ktorej drese bol v uplynulej sezóne 2024/2025 brankárska jednotka.

„Podpisom Mareksa Mitensa posilňujeme veľmi dôležitú pozíciu v tíme. Ide o brankára, ktorý pozná našu ligu, jej špecifiká aj náročnosť, čo považujeme za veľkú výhodu.

V uplynulej sezóne bol výraznou oporou Spišskej Novej Vsi a svojimi výkonmi pomohol tímu k víťazstvu v základnej časti.

Mareks má skúsenosti, kvalitu a zároveň správne nastavenie, ktoré od brankára v našom prostredí očakávame. Veríme, že prinesie potrebnú stabilitu, konkurenciu na brankárskom poste a pokoj do defenzívy celého mužstva.

Je to typ hráča, ktorý dokáže rozhodovať zápasy a byť oporou v kľúčových momentoch sezóny," povedal Ľuboš Pisár.

