Vyskúšal si zámorie aj Česko. Odchovanec Trenčína sa po 9 rokoch vracia domov

Sme veľmi radi, že sa 'Hrenči' vracia domov do Trenčína. Napriek tomu, že má len 27 rokov, má za sebou sedem sezón v zámorí a dve v českej extralige, čo mu do hokejového života dalo veľa cenných skúseností. Mať v bráne kvalitného slovenského brankára so srdcom pre klub je snom každého tímu v extralige.

My ich spločne s Miškom Valentom máme dvoch. Okrem brankárskych kvalít musím pri ňom vyzdvihnúť aj tie ľudské, je to charakterovo super chalan a určite výborne zapadne do kabíny,“ uviedol Mário Bližňák, športový manažér Dukly.

Vyjadril sa aj k ďalšiemu pôsobeniu lotyšského brankára Gustavsa Grigalsa, ktorý posilnil tím vlani v októbri: „Čo sa týka Gustavsa, fanúšikovia si ho tu veľmi obľúbili, z našej strany samozrejme dostal kvalitnú ponuku.

Chcel sa však kariérne posunúť a my to rešpektujeme. Jeho kroky by mali smerovať na sever Európy. Ďakujeme mu za jeho odvedenú prácu pre náš tím a budeme mu v novom pôsobisku určite držať palce.“