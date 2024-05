Slovenský reprezentačný brankár mení dres. Naďalej by mal pôsobiť v Česku

Pre zdravotné problémy odchytal za Liberec v základnej časti iba 15 zápasov, ale výkonmi v play off si vyslúžil nomináciu do prípravy slovenskej reprezentácie pred MS.

LIBEREC. Slovenský hokejový brankár Dávid Hrenák zmení dres v rámci českej extraligy. Po ročnom pôsobení v tíme Bílí Tygři Liberec by mal podľa portálu isport.cz zamieriť do Plzne.

Dvadsaťpäťročný Hrenák opustil prípravný reprezentačný kemp pred svetovým šampionátom v Česku v druhej polovici apríla po dvojzápase s Nemeckom.

V minulosti so obliekol dres národného tímu na juniorských šampionátoch do 18 i 20 rokov. Na klubovej úrovni pôsobil pred príchodom do Liberca v zámorských súťažiach USHL, NCAA, ECHL i AHL.