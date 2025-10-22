VIDEO: Drsný chlap plakal ako chlapec. Marchand zažil v Bostone emotívny návrat

BOSTON. Návrat hokejového útočníka Brada Marchanda na ľad Bostonu v nočnom zápase NHL sprevádzali silné emócie.
Kanadský veterán sa pri pohľade na video s pamätnými okamihmi z uplynulých 16 rokov neubránil slzám.
Pre krídelníka Floridy to bol prvý návrat na bostonský ľad od výmeny k „panterom“ v minulej sezóne.
Zakončil ju ziskom svojho druhého Stanleyho pohára, prvý vybojoval vo farbách Bostonu Bruins v roku 2011 po boku slovenského kapitána tímu Zdena Cháru.
V histórii klubu, ktorý patrí do tzv. Original Six, sa zaradil na popredné priečky vo viacerých dôležitých štatistikách.
V nočnom zápase sa počas prvej reklamnej prestávky objavilo spomienkové video, ktoré diváci sprevádzali potleskom v stoji. Marchanda, ktorý je známy svojou provokatívnou hrou a patrí k mimoriadne neobľúbeným súperom, to dojalo.
VIDEO: Boston privítal Brada Marchanda
„Som vďačný za to, čo dnes Bruins spravili. Rovnako som vďačný aj fanúšikom,“ citoval Marchanda web nhl.com.
„Keď som zbadal na obrazovke svoje deti, zasiahlo ma to. Spomienky, emócie. Vybavili sa mi všetky tie roky u Bruins a odrazu sa to všetko valilo na mňa. Stále cítim hrdosť, že som mohol byť súčasť tejto organizácie,“ dodal Marchand.
Fanúšikovia v TD Garden skandovali na jeho počesť „Marchy, Marchy“ a v hľadisku bolo vidieť viacero transparentov s odkazmi pre neho.
Marchand nastúpil v drese Bostonu v 16 sezónach po tom, čo ho klub draftoval v roku 2006 zo 71. miesta. Od septembra 2023 pôsobil ako kapitán tímu, keď „céčko“ prevzal od ďalšej legendy klubu Patricea Bergerona.
Tridsaťsedemročný Marchand začal sezónu 2025/2026 v forme, keď v ôsmich zápasoch nazbieral osem bodov (3+5). Už iba 12 bodov mu chýba k dosiahnutiu méty 1000 bodov v základnej časti NHL.
Popri mimoriadnych hokejových kvalitách je však známy aj množstvom provokácií a nešportových gest, za ktoré už dostal viacero dištancov a pokút.
Nedávno mu NHL udelila pokutu päťtisíc dolárov po tom, čo obrancovi Buffala Rasmusovi Dahlinovi vzal prilbu a na trestnej lavici z nej odtrhol remienka a ďalšie časti.
„Myslím si, že som sa dokázal ovládnuť. Mal som totiž chuť hodiť tú prilbu medzi fanúšikov. Za to by však asi prišiel ešte vyšší trest než pokuta,“ poznamenal Marchand.
