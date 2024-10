Valábik: Slafkovský hovorí z vlastnej skúsenosti, ktorú mu nemôžeme vziať

"Myslíme si, že robíme veci správne, no nie je to tak. Len to predstierame. A pretláčame tieto klamlivé úspechy dovtedy, kým tomu ľudia neuveria. Samozrejme, olympijská medaila bola tá najkrajšia vec, čo sa mi doteraz stala. Ale hovorme o tom pravdivo."

"Ak chceme byť opäť úspešní, musia sa nejaké veci zmeniť. Mám pocit, že sa ľudia uspokojili, keď sme získali bronzovú olympijskú medailu. Mali sme však šťastie, že tam neboli hráči z NHL. Buďme úprimní, ak by všetci mali najkvalitnejšie tímy, nedosiahli by sme to," povedal Slafkovský pre The Athletic.

"Slafkovský to nepovedal len tak do vetra, z dlhej chvíle," začal Rusnák.

"Na Slovensku je všetko o známostiach. Vidím to, ale každý sa o tom bojí rozprávať," povedal s tým, že jeho "protekciou" bolo to, že vedel hrať hokej.

Naopak, pamätám si, že zo Slovana zobrali raz na najväčší turnaj do 17 rokov druhého centra, hoci som bol vtedy najproduktívnejší dorastenec. Neviem, či si tréner vtedy niečo dokazoval a urobil to úmyselne.

"Vyrastal som v Nitre a ak som chcel pokračovať, musel som odísť. Nebyť Jindra Novotného, tak by som skončil s hokejom v 9. triede. Ale nebolo to tak, že prišiel nejaký rodič a povedal, že môj syn bude hrať a Valábik nie.

"Jeho šok, keď odišiel do Montrealu, musel byť podobný, ako môj, keď som odišiel z nitrianskeho dorastu do kanadskej juniorky a potom do NHL. Keď si porovnal tie podmienky, rozpadávajúce sa štadióny na Slovensku s tým, ako to v Amerike funguje, bolo to náročné.

My sme infraštruktúrou alebo kvalitou rozhodovania skôr na úrovni Kazachstanu ako Severnej Ameriky, to je holý fakt. Možno toto chcel Juro povedať, len to povedal po svojom. A či za to teraz môže Miro Šatan, alebo naopak, Miro Šatan robí kroky, ktoré sa už mali dávno robiť uplynulých 30 rokov, to nech si každý zodpovie sám," povedal Valábik, ktorý sa však pozrel na prípad aj optikou "druhej strany".

"Tie výroky boli veľmi silné, samozrejme, má na ne právo, len na druhej strane, reprezentácia Juraja vytiahla a aj vďaka tomu sa stal tým, čím je."