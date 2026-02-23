Nové Zámky vyladili famóznu formu aj na play-off. Detve strelili sedem gólov

Hokejisti Nových Zámkov vyhrali v pondelkovom prvom dueli predkola play off Tipos SHL nad Detvou jasne 7:4.
Séria sa hrá na dva víťazné zápasy a úspešnejší z dvojice nastúpi vo štvrťfinále proti Humennému.
V ďalšom dueli zvíťazili Topoľčany, keď zdolali Považskú Bystricu 4:3. Tím z tejto dvojice si v ďalšej fáze zmeria sily s víťazom základnej časti Skalicou.
Predkolo play-off Tipos SHL - prvé zápasy
HC Nové Zámky - HK Detva 7:4 (2:1, 4:2, 1:1)
Góly: 12. Czuczor (Mráz, Vaverčák), 18. Czuczor (Šuty, Mráz), 21. Čajkovič (Vítek, Štrauch), 26. Paul (Brejčák, White), 33. Šuranyi (Kodhaj), 40. White (Brejčák), 44. Múčka (Kodhaj) - 18. Križan (Dobiš, Hudec), 23. Križan (Dobiš, Hudec), 27. Zöld, 59. Lörincz (Stahoň). Rozhodovali: Moller, Zelený - Jonák, Haringa, vylúčení: 3:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 564 divákov
/stav série: 1:0/
Hlasy po zápase
Patrik Koči, manažér tímu HC Nové Zámky: „Sme radi, že sme zvládli úvodný zápas. Smerom dopredu tam veľmi nie je čo hodnotiť, vytvorili sme si množstvo šancí a strelili sedem gólov. S čím však vládne nespokojnosť je hra smerom dozadu. Súpera sme neustále dostávali na koňa vlastnými nevynútenými chybami. Na tom musíme jednoznačne popracovať, ak chceme byť úspešní.“
Adam Chamula, vedúci mužstva HK Detva: „V podstate prvých dvadsaťpäť minút bolo vyrovnaných, držali sme krok s domácimi. Žiaľ, individuálne chyby nás dnes stáli zápas. Som rád, že napriek tomu, že sme prehrávali o štyri góly, sme to v závere nezabalili a podarilo sa nám ešte skórovať v presilovke. Máme nôž na krku, ale nevzdávame sa. Zajtra do toho dáme všetko a pokúsime sa vynútiť si domáci zápas.“
HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Góly: 8. Bodnár (Gergel, Bystričan), 20. Gergel (Bodnár, Pupák), 31. Šišovský (Hurtaj), 32. Janča (Ožvald, Hrenák) - 18. Ligas (Tománek), 40. A. Zlocha (J. Zlocha, Urbánek), 60. Ligas (Ďurkech. J. Zlocha). Rozhodovali: Čahoj, Magušin - Hanko, Rehák, vylúčení: 2:0 na 2 min, Kohút (Topoľčany) a Zemko (P. Bystrica) 5+DKZ, presilovky a oslabenia: 0:0, 421 divákov
/stav série: 1:0/
Hlasy po zápase
Ľubomír Hurtaj, asistent trénera HC MUŠLA Topoľčany: „Dnes dôležité víťazstvo. Hrá sa iba na dva zápasy a sme radi, že sme to teraz zvládli. Nerodilo sa to ľahko, ale kľúčové pre nás boli rýchle prvé dva góly. Ale potom sme dostali gól do kabíny, ktorý vrátil súpera do zápasu. A posledný gól bol tiež zbytočná komplikácia. Musíme sa teraz pripraviť na zajtra.“
Peter Kopecký, hlavný tréner HK ‘95 Považská Bystrica: „Bohužiaľ, Topoľčany boli o ten jeden gól dnes lepšie. Treba sa pripraviť na zajtra, je to boj na dva zápasy. Dnes rozhodli detaily, musíme lepšie pristupovať k hráčom a viacej strieľať. Už sa nehrá na krásu.“