Aká bola príčina smrti Sádeckého? Jeho priateľka zverejnila otvorený list

Dobrý deň,

strata blízkej osoby je mimoriadne ťažká situácia, o to viac, keď ide o človeka, ktorý mal mať celý život pred sebou. Ďakujeme za podporu, ktorú dostávame od všetkých, či už rodinných príslušníkov, kamarátov, spoluhráčov, známych, alebo aj od často pre nás neznámych ľudí, ktorí Borisa poznali, prípadne mu fandili počas jeho krásnej hokejovej kariéry.

Ďakujeme za podporu od jeho materského klubu HK Dukla Trenčín. Obzvlášť ďakujeme za podporu a veľkú pomoc, ktorú dostávame od jeho aktuálneho hokejového klubu IClinic Bratislava Capitals.

Ďakujeme aj za čas, ktorý ste nám dopriali na vyrovnanie sa zo šoku, ktorému sme čelili a ešte stále ho spracovávame.

Ako každá smrť mladého človeka - aj Borisova - vyvoláva mnohé otázky. Napriek tomu, že sami nepoznáme odpovede na mnohé z nich, radi by sme Vám poskytli informácie, ktoré máme.

Ako isto viete, Boris sa ku koncu prvej tretiny zápasu medzi Dornbirnom a Bratislava Capitals zrútil na ľad a skolaboval. Pri poskytovaní prvej pomoci trvalo určitú dobu, kým sa podarilo obnoviť činnosť jeho srdca. Bol prevezený do nemocnice v Dornbirne, kde v stabilizovanom stave v umelom spánku boli vykonané prvé vyšetrenia.

Nakoľko neumožnili vyvodiť jednoznačné závery, bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice v Innsbrucku na špecializované pracovisko srdcovo-cievnej medicíny. Ďalšie vyšetrenia pokračovali a rôzne teoretické príčiny tejto nešťastnej udalosti sa postupne vylučovali.

Dnes už vieme, že Boris v deň kolapsu mal ľahký zápal srdcového svalu. Taký ľahký a nevýrazný, že ani sám nevedel, že niečo s jeho srdcom nie je v poriadku. Lekári museli vykonať niekoľko opakovaných vyšetrení, aby si tým zápalom boli istí.

Boris si myslel, že na zápas nastupuje pri sile a bol v dobrej psychickej pohode. Tento srdcový zápal pravdepodobne spôsobil zástavu srdca, ktoré mu počas zápasu prestalo pracovať. Nasledujúce dni mu bola poskytnutá špičková zdravotná starostlivosť. Nikto si netrúfol odhadnúť, ako dlho bol jeho mozog bez kyslíka a kedy bude vhodný čas prebrať ho z umelého spánku.

Najhorší scenár, na ktorý sme sa báli čo i len pomyslieť, sa potvrdil v stredu popoludní, keď lekári skonštatovali mozgovú smrť. Tak, ako bol neustále obklopený a podporovaný najbližšou rodinou počas posledných dní svojho najťažšieho zápasu, bol určite aj v mysliach a modlitbách mnohých z Vás. Ďakujeme za všetku prejavenú podporu.

Obracali ste sa na nás s rôznymi otázkami, a okrem otázok, čo sa vlastne stalo, to boli aj otázky na aktuálnu tému: covid-19. Môžeme potvrdiť, že lekári u Borisa covid-19 vylúčili. Zároveň všetky úvahy na tému očkovania sú len prázdne špekulácie a dovoľujeme si s pokorou požiadať, aby sa nešírili. Je dôležité, aby sa šírilo životné posolstvo nášho Borisa.

Zdravotný stav každého športovca je neustále pod drobnohľadom lekárov. A ako sme toho svedkami, aj tak nie je možné predísť nešťastným udalostiam. Ešte horšie sú na tom amatérski a rekreační športovci, poloprofesionáli alebo každý z nás, kto svoje zdravie nemá možnosť sledovať až tak podrobne. Pritom aj malá, subjektívne zanedbateľná zdravotná komplikácia môže mať fatálne následky.

Koľkokrát sme si vy sami povedali, veď to je len nádcha, to rozchodím, žiaden problém. To je len ranná bolesť hrdla, poobede som fit a môžem si ísť zabehať. A nedopriali sme svojmu telu čas na regeneráciu akú potrebuje. Každý z nás si určite uvedomuje, ako je regenerácia a dobré zdravie dôležité. Žiaľ, málokedy podľa toho konáme.

Borisa sme všetci milovali. Bol skvelý športovec a ešte lepší človek. Bol dobromyseľný, obetavý a nezištný. Zdravie bolo uňho prioritou. Počas svojho života šíril len dobro a optimizmus. Mnohí ste sa pýtali, ako môžete pomôcť.

Radi by sme pokračovali v jeho odkaze, a preto veríme, že by určite podporil ideu osvety o dôležitosti starostlivosti o zdravie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli založiť organizáciu Dobré srdce Borisa Sádeckého, ktorá bude aktívne viesť kampaň, osvetu a vzdelávať o zdravotnej starostlivosti pri športe - či už profesionálnom, alebo rekreačnom.

Ak ste poznali Borisa, či už priamo alebo nepriamo, ak ste mu fandili, alebo ak si myslíte, že takáto osveta má zmysel, prosíme, podporte túto myšlienku finančným príspevkom na transparentnom účte: SK56 0900 0000 0051 8482 2916

Všetky darované a vyzbierané prostriedky budú použité výlučne na šírenie Borisovho odkazu.

Za každý Váš príspevok veľmi pekne ďakujeme a vážime si Vašu podporu. Bude použitý na dobrú vec - na osvetu, za ktorú by sa Boris rád spolu s nami postavil.

Prípadné otázky, prosím, adresujte na náš email: info@dobresrdceborisasadeckeho.sk

Ak bude v našich silách a možnostiach, pokúsime sa Vám odpovedať.

Ďakujeme.

Borisova Šárka a najbližšia rodina