Bol jedným z prvých Afroameričanov v NHL. Zomrel bývalý hráč Washingtonu

Bill Riley.
Bill Riley. (Autor: X/Legacy Tributes)
TASR|30. mar 2026 o 20:00
ShareTweet0

Za Capitals odohral počas štyroch sezón 125 zápasov.

Vo veku 75 rokov zomrel bývalý hokejista Bill Riley z Washingtonu Capitals. Bol to jeden z prvých Afroameričanov v profilige. Klub vyjadril sústrasť jeho rodine a blízkym.

Riley odohral za Capitals počas štyroch sezón 125 zápasov, v ktorých zaznamenal 56 bodov (28 gólov a 28 asistencií) a 320 trestných minút.

„Washington Capitals vyjadruje najhlbšiu sústrasť rodine a priateľom Billa Rileyho. Bill bol skutočným priekopníkom v našom športe, stal sa jedným z prvých hráčov tmavej pleti v NHL.

Jeho odvaha, vytrvalosť a vášeň pre tento šport pomohli vydláždiť cestu pre budúce generácie“ napísal klub.

NHL

dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Bol jedným z prvých Afroameričanov v NHL. Zomrel bývalý hráč Washingtonu