Získal Stanley Cup aj Vezinov pohár. Zomrela brankárska legenda NHL

Bernie Parent.
Bernie Parent. (Autor: TASR/AP)
21. sep 2025 o 19:30
V NHL odohral spolu 13 ročníkov.

PHILADELPHIA. Vo veku 80 rokov zomrel bývalý špičkový hokejový brankár Bernie Parent, ktorý v rokoch 1974 a 1975 získal v drese Philadelphie Flyers dvakrát Stanleyho pohár.

Rodáka z Montrealu považujú za jedného z najlepších brankárov všetkých čias.

V NHL odohral spolu 13 ročníkov, okrem Philadephie chytal aj za Boston Bruins a Toronto Maple Leafs.

V oboch sezónach, keď s Philadelphiou vybojoval Stanleyho pohár, získal aj Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára a Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. V roku 1984 ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).

