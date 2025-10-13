Nepoľavuje aj keď má novú prácu. Zdeno Chára odbehol ďalší svetový maratón

CHICAGO. Zdeno Chára po skončení hokejovej kariéry neodložil tréningový režim, len vymenil korčule za bežecké tenisky.
Slovenský „obor" sa naplno ponoril do sveta vytrvalostných športov – má za sebou viacero maratónov aj pretekov série Ironman.
Okrem toho sa nedávno vrátil po rokoch do klubu Boston Bruins, kde pôsobí ako poradca a mentor pre hokejové operácie. Ani nová práca mu však nebráni pokračovať so športom.
V nedeľu sa totiž postavil na štart maratónu v Chicagu. Viac než 42-kilometrovú trať zvládol podľa oficiálnych výsledkov za 3 hodiny 25 minút a 17 sekúnd.
S výsledkom sa pochválil aj na sociálnej sieti Strava, kde športovci môžu pridávať záznamy o svojej aktivite.
Chára odbehol už piaty zo siedmich svetových maratónov. Okrem Chicaga sa dvakrát zúčastnil v Bostone, raz v New Yorku, Berlíne a Londýne. Aby skompletizoval kompletnú zbierku, chýba mu účasť na maratónoch v Tokiu a Sydney.
Maratón v Chicagu bol pre Cháru už celkovo jedenásty. Najrýchlejší čas dosiahol v januári 2024 v americkom Houstone, kde finišoval za 3 hodiny, 10 minút a 24 sekúnd.
Chára je novým členom Siene slávy slovenského aj medzinárodného hokeja (IIHF) a v novembri ho uvedú aj do Hokejovej siene slávy v Toronte. V januári budúceho roka sa dočká aj vyvesenia jeho dresu s číslom 33 v bostonskej TD Garden.
Najrýchlejší Slovák z osobným rekordom
Maratón v Chicagu vyhral Uganďan Jacob Kiplimo výkonom 2:02:23 h. Skvelým výkonom sa prezentoval aj slovenský reprezentant Martin Rusina. Tridsaťjedenročný vytrvalec skončil v mužskej kategórii na 32. mieste výkonom 2:17:44 h.
Rodák z Námestova si výrazne zlepšil osobné maximum 2:21:01 z lanského Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
Vtedy mu zabezpečilo jeho prvý maratónsky titul majstra SR. Časom 2:17,44 sa dostal na 14. miesto slovenských historických tabuliek.
"Od štartu sa utvorila väčšia skupina a aj keď bežala podstatne rýchlejšie, ako som plánoval. Držal som sa ich, lebo fúkalo a za nami boli už viac-menej jednotlivci, takže som prakticky nemal na výber.
Okolo méty polmaratónu až 25. km začalo poriadne fúkať a hlavná skupina sa rozbila. Začal sa boj o život. Trochu som spomalil a veľmi, veľmi som bojoval, ale podarilo sa mi dobehnúť ešte trochu rýchlejšie, ako som mal v pláne – teda do 2:17:50.
Som nadšený, ale tiež totálne zničený. Neviem, či ma viac bolia uši z vetra alebo nohy,“ priznal Martin Rusina na webe atletika.sk.
Rusina bol v Chicagu druhý najlepší z Európanov, pred Slovákom dobehol skôr do cieľa iba desiaty Bashir Abdi reprezentujúci Belgicko (2:07:08 h).
Rusinu zdolali okrem 31 mužov aj dve najrýchlejšie ženy. Víťazkou ženskej kategórie sa stala Etiópčanka Hawi Feysová Gejiová časom 2:14:56 h.