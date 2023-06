Baráž či priamy zostup z extraligy? Play out by mohol byť kompromis

BRATISLAVA. Slovenskému hokeju ešte stále hrozí rozkol. Časť extraligových klubov nesúhlasí, aby riadenie najvyššej súťaže a marketingové a vysielacie práva na ňu spadali pod Slovenský zväz ľadového hokeja.

Aj laikovi musí byť jasné, že na päť a pol miliónovom Slovensku, by akékoľvek rozdelenie najvyššej súťaže na dve samostatné ligy znamenalo prehru pre všetkých. Hokej by stratil dôveru u fanúšikov, obchodných partnerov a prípadný návrat by trval dlho.

Podľa informácií zo zákulisia to vyzerá tak, že päť minút pred dvanástou si to uvedomili všetci za rokovacím stolom, väčšinu ostrých hrán dokázali obrúsiť a dohodli sa na kompromisoch.